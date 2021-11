Guarello sobre polémica publicación de Arturo Vidal: “Lo provoca una nota descontextualizada”

Juan Cristóbal Guarello se refirió este viernes en Los Tenores a la polémica que surgió con Arturo Vidal. El volante publicó en redes sociales una frase en contra del comunicador por una antigua editorial que realizó tras la derrota de Chile con Perú por Clasificatorias.

El Tenor Fundador aclaró la controversia y explicó que “lamentablemente, esto lo provoca una nota descontextualizada. Falta toda la primera parte del texto en donde digo que si Chile no le ganaba a Venezuela y Paraguay, seguramente, Lasarte iba a tener que renunciar y los jugadores de Europa no iban a querer venir con un equipo eliminado”.

En este mismo sentido, el comentarista deportivo señaló que “sale un título incendiario, Vidal responde, o quizás fue su equipo de comunicaciones, pero Vidal tiene la estatura, la trayectoria y la capacidad de responder de una manera más sólida a este tipo de notas descontextualizadas”.

En cuanto a sus dichos que generaron molestia en el volante de La Roja, el periodista indicó que “yo lo dije en la radio pero esto tenía una introducción. Me hago cargo de eso, pero está fuera de contexto. Ese no era el mensaje”.

“Algo así ocurre mucho en la actualidad. Varios medios recogen, cortan, pegan y hacen un titular incendiario que la gente agarra y queda eso”, lamentó el comunicador.

Guarello: “Yo no le puedo tener mala a Arturo Vidal”

Además, Guarello puntualizó en que “yo no puedo tenerle mala a Arturo Vidal. Hace dos semanas en un programa me mostraron la foto de Vidal y dije que había que quererlo como era. Que si no fuera por Elías Figueroa, sería el mejor jugador chileno de todos los tiempos”.

Luego, añadió sobre el mal momento de Chile tras la derrota con Perú: “¿Los daba por muertos? Sí. Pero todos los dábamos por muertos, porque con lo que estaban jugando el equipo en ese momento no podía clasificar. Ellos mismos se juntaron y se dieron cuenta que eran más que de lo que estaban mostrando”.

“Vidal tiene todo el derecho a reclamar, pero preferiría que fuera más concreto y no con estas cosas de “muerto”. No hay más vuelta que darle. Ojalá clasifique Vidal al Mundial con Chile”, concluyó Juan Cristóbal Guarello.