Valber Huerta: “La U hizo un gran partido, pero pudimos ganar para pelear arriba”

El defensor de Universidad Católica, Valber Huerta, analizó el trabajado triunfo que lograron sobre la U en el clásico universitario y que les permite volver a ser líderes del campeonato.

“El triunfo es trabajo del equipo. Era un partido difícil, pero tuvimos la tranquilidad de sacar el resultado en el momento justo”, aseguró en diálogo con TNT Sports, donde sinceró la sorpresa que les generó el planteo de los azules.

“Trabajamos otra formación de ellos. Sabían que nuestro medio hace funcionar al equipo. Hicieron un gran partido, pero pudimos ganar para pelear arriba”, sostuvo Valber Huerta, destacando el resultado sobre la U para seguir arriba en la lucha.

Marcelino Núñez se sumó al análisis de Valber Huerta

También conversó con TNT Sports el volante Marcelino Núñez, quien se sumó a Valber Huerta en torno a las complicaciones que les provocó la U. “Fue difícil controlar el partido en el medio y el partido estuvo por las orillas. Dinámicamente estuvieron bien, me tocó enfrentar a un gran jugador con Espinoza”, apuntó el de Colina, que comentó otros problemas en la cancha.

“Hablábamos de que me sacaron una cosa nada que ver que me la saquen dentro de la cancha y que eso no se hace (…) Me ofusqué más de la cuenta. Voy a tratar de ver en qué me equivoqué, eso te ayuda a ser más fuerte”, comentó el también seleccionado nacional.

Tanto él como Edson Puch, Ignacio Saavedra y Valber Huerta se sumarán mañana a la Roja tras ser parte del triunfo ante la U. “Feliz de ser parte de la selección. Es algo de mucho aprendizaje. Mis compañeros están muy felices y estamos seguros que al que le toque jugar ante La Serena lo hará bien”, cerró el central cruzado.