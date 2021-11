Cristián Romero y el penal no cobrado a Luján: “Javier Castrilli reconoce mirando la imagen que fue falta”

Dándole vida a la jornada 31 del Torneo Nacional 2021, Universidad Católica y la Universidad de Chile chocaron en el Estadio San Carlos de Apoquindo en una nueva versión del Clásico Universitario, el que quedó favorable para la UC sobre la U.

Tras la victoria por la cuenta mínima, vinieron los momentos de análisis en la Universidad de Chile, que sumó su séptima derrota consecutiva, situación de la cual se hizo cargo el técnico de los azules en el Clásico Universitario, Cristián Romero.

El entrenador interino de los azules comentó a TNT Sports que “conociendo a Católica teníamos que disputarle la pelota en su campo. Tuvimos control, pero el segundo tiempo las situaciones nos jugaron en contra”, partió diciendo.

Respecto a la polémica del partido, el penal no cobrado de Sebastián Pérez sobre Nahuel Luján, Romero indicó que “no estoy pidiendo que nos ayuden, solo que cobren lo que tienen que cobrar. Me parece ‘penalazo’, no entiendo porque el VAR no participó, y en la otra jugada del gol (Fernando) Zampedri se apoya en (Ramón) Arias y no se cobra nada”, dijo.

“No estoy diciendo que haya mala intención, pero debería haber más rigurosidad. Que se haga justicia con ese tipo de jugadas, no sirve de nada decir que en los pasillos se diga que fuera penal”, agregó Cristián Romero.

Es más, aseguró que el nuevo mandamás de los árbitros, Javier Castrilli, habría reconocido el error de Julio Bascuñán en no cobrar el penal a favor de la U “Castrilli reconoce mirando la imagen que fue penal, que fue un ‘penalazo’. No estoy inventando nada, solo digo que hay que tratar de ser objetivos, fue demasiado castigo para lo que hicimos durante gran parte del partido”, comentó.

“Quiero felicitar los jugadores por el esfuerzo y el sacrificio que hicieron. El compromiso que hay para sacar esto adelante está. Esperemos no extraviarnos eso para poder revertir la mala situación en la que estamos”, complementó sobre el Clásico Universitario, Cristián Romero.

Al cierre, analizó lo que viene para la Universidad de Chile “no quiero faltarle el respeto a los próximos rivales, pero jugando como lo hicimos hoy deberíamos tener buenos resultados. Felicito a Católica porque lo hizo bien, jugamos con el puntero y los hicimos ver desdibujados”, finalizó el entrenador de la U.