Marcelo Cañete y el penal no cobrado a la U: “Hay ciertos detalles que no podemos dejar pasar”

Dándole vida a la jornada 31 del Torneo Nacional 2021, Universidad Católica y la Universidad de Chile chocaron en el Estadio San Carlos de Apoquindo en una nueva versión del Clásico Universitario, el que quedó favorable para la UC.

Tras la victoria por la cuenta mínima, vinieron los momentos de análisis en la Universidad de Chile, que sumó su séptima derrota consecutiva, situación de la cual se hizo cargo el volante de los azules en el Clásico Universitario, Marcelo Cañete.

Lo primero fue analizar el penal que Julio Bascuñán no cobró a favor de la U “creo que hicimos un gran primer tiempo ante un rival que está peleando el campeonato, pero hay cosas que te dan bronca. Hay ciertos detalles que no podemos dejar pasar como el penal que no nos cobraron, si fuese al revés lo hubieran cobrado“, dijo.

Sobre la situación en particular con Bascuñán, Marcelo Cañete dijo que “nos decía que no fue penal, que no hubo contacto y la verdad es que revisando fue claro penal. Son cosas que venimos peleando contra todo esto, obviamente que somos responsables de esta situación, nos hacemos cargo, pero no podemos dejar pasar estos detalles”, aseveró.

“Me sorprendió el cambio porque si bien las últimas pelotas no me habían salido, no estaba haciendo un mal partido, estaba bien físicamente para seguir dando, pero son decisiones que hay que respetar”, agregó respecto al cambio de Cristián Romero quien lo sacó del partido en el segundo tiempo.

Al finalizar, sostuvo que “la situación es compleja en general, pero si seguimos jugando como lo hicimos en el primer tiempo van a llegar los resultados”, cerró Marcelo Cañete.