“Mi hijo se puso a llorar”: el testimonio de los hinchas de la “U” tras la derrota frente a Curicó Unido

Rabia es una palabra que en este momento podría quedar pequeña para los hinchas de la “U”: los azules cayeron frente a Curicó Unido por 1-2, lo que desató la frustración de los hinchas laicos.

Eso sí, la frustración tuvo dos caras. Una fue la de los sujetos que irrumpieron a la cancha de El Teniente tras el pitazo final, incluso uno de ellos con un bebé en brazos. La otra cara fue la de las familias que acudieron a apoyar a su equipo y terminaron tristes por el desenlace del encuentro.

Pero el partido de la Universidad de Chile frente a Curicó es la punta del iceberg. Las críticas se centraron principalmente en la dirigencia del club, aunque también el cuerpo técnico y los jugadores tienen una cuota de responsabilidad.

Los hinchas de la “U”

En conversación con ADN, Luis Herrera expresó cómo vio este encuentro. “Pésimo, no juegan a nada, no sé qué están esperando a que cambie el entrenador. No sé si son los jugadores, el entrenador. No se juega a nada, no entienden ni ellos lo que están haciendo”, sostuvo.

Además, afirmó que “Esteban Valencia no tiene las capacidades para manejar un equipo tan grande“.

“Creo que se esperaba algo con el resultado, los hinchas ya no daban más. Y lamentablemente sucedió esto, que era algo que se veía venir, lamentable que sea así tan violento, porque la verdad es que vienen familias. Pero creo que la gente no da más“, concluyó Herrera.

La tristeza de los niños cadetes

Daniela Celis también habló con nuestra radio. “Lamentable, sobre todo porque hoy día venían un montón de escuelas de cadetes de los niños más chicos de la U. Eran sus primeros partidos, viajamos de Santiago en familia y la verdad es que es una lástima, porque los niños se van decepcionados”, relató.

Respecto de los responsables de esta situación, la hincha apuntó a “los dirigentes, la verdad es que no sé qué están haciendo con la U, con una institución tan hermosa. Lástima lo de los hinchas, pero… jamás uno lo va a justificar, pero el hincha está cansado. La U es siempre sufrir, creo que los dirigentes no han tomado cartas en el asunto de poder sacar adelante al equipo”.

Acerca de cómo vivió el partido, Daniela dijo que “mi hijo se puso a llorar, entonces igual hay que explicarle que la U es sufrida, pero lamentable“.