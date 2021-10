Leonardo Gil es el jugador más valioso del Torneo Nacional seguido por tres jugadores de la UC

El Torneo Nacional 2021 está llegando a su final y a falta de seis fechas para conocer al nuevo monarca del fútbol chileno, los análisis que se hacen sobre el campeonato están a la orden del día, como por ejemplo saber quienes son los jugadores más valiosos.

Según los datos actualizados este martes por el sitio especialista Transfermarkt, Leonardo Gil es el jugador más valioso del Torneo Nacional con una cotización de US$ 2,30 millones de dólares, seguido por tres jugadores de la Universidad Católica.

Ignacio Saavedra (US$ 2,10 millones), Fernando Zampedri (US$ 1,80 millones) y Marcelino Núñez (US$ 1,60 millones) aparecen detrás del mediocampista de Colo Colo, y cerrando los primeros cinco puestos apareció Joaquín Montecinos (US$ 1,60 millones) del Audax Italiano.

Los casos de Núñez y Montecinos son los más llamativos. Según el portal, ambos jugadores vieron incrementados sus valores en las últimas semanas, esto en gran medida a su participación en la Selección Chilena de Fútbol, donde estuvieron nominados por Martín Lasarte para la fecha triple de octubre.

“El centrocampista del vigente campeón Universidad Católica debutó en septiembre con la selección chilena en el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 contra Colombia y es el tercer máximo artillero de su equipo con cinco tantos. Además, es el segundo mejor asistente con cinco pases de gol”, indicaron sobre Marcelino Núñez.

Mientras que sobre Joaquín Montecinos escribieron que “aumenta su valor de mercado en 600.000 euros y empata con Núñez en el cuarto puesto de los profesionales más cotizados de la Primera División de Chile. Montecinos también se estrenó con su país en partido oficial a comienzos de este mes de octubre. El jugador ofensivo del Audax Italiano es el máximo realizador de su club con siete tantos”, esgrimieron.

¿Y la Universidad de Chile? La mala campaña de los universitarios se ve reflejada en el listado. Por ello no es extraño que recién en el noveno y décimo puesto aparecen Yonathan Andía (US$ 1,50 millones) y Fernando de Paul (US$ 1,40 millones).

Los jugadores más valiosos del Torneo Nacional