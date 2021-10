Gustavo Quinteros luego que Colo Colo venciera a la UC en el último minuto: “Parece un sueño”

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró emocionado tras la agónica victoria que lograron los albos sobre la UC en el Monumental, que los dejó muy cerca de obtener el título del Campeonato Nacional.

En diálogo con TNT Sports, el estratego comenzó valorando el aporte de Javier Parraguez, quien fue clave en el triunfo albo sobre los cruzados.

“Parraguez fue importantísimo en la obtención de la Copa Chile, para jugar por el descenso también. Ayudó un montón al club, lo dio todo (…) Cada vez que lo necesitamos, entra y juega bien. Hizo goles y jugadas importantes, estoy muy contento de que esté acá”, comenzó diciendo el estratego albo.

Tras ello, Quinteros se explayó diciendo que “parece un sueño después de tanto tiempo de no tener a la gente en el estadio en esta cantidad y festejar un triunfo importantísimo todos juntos. Estoy muy emocionado, dimos un paso más, alargamos la diferencia que era el objetivo. Trabajamos el partido, nos hicieron un gol inmerecido, ellos cerraron espacios y no tuvimos tantas situaciones claras. El primer gol nos dio la tranquilidad para seguir intentando”, sostuvo el ex adiestrador de Xolos de Tijuana.

Finalmente, el estratego cerró diciendo: “Estoy feliz en este club, en Santiago y en Chile. Mi familia también está muy contenta y porque sé que un club grande como este, siempre da la opción de pelear campeonatos, que es lo que me interesa como entrenador. Formamos un equipo de muchos chicos jóvenes, no tengo dudas de que el año que viene jugarán mejor. Y después, mucho más. No tengo dudas de que se va a fortalecer el equipo si jugamos fase de grupos de la Copa Libertadores. Confío mucho en el directorio”, cerró el sonriente director técnico del puntero del torneo chileno.