Danilo Díaz apunta contra dueños de la U tras derrota ante Melipilla: “¿Qué se han creído con la historia del club? Den la cara”

La U volvió a sumergirse en su mal momento tras caer 3-0 ante Deportes Melipilla este domingo por el Torneo Nacional. El equipo que dirige Esteban Valencia sigue sin levantar cabeza en un incierto presente del cuadro azul que gira entorno a nuevos procesos con los dueños del club.

Danilo Díaz apuntó en contra de los propietarios de Universidad de Chile por la crisis que vive el plantel en el torneo. “Cuando llegan los marcianos al fútbol hacen esto, no tienen fútbol, esto no es un negocio, no es una fabrica de zapatillas, no es vender un short de una marca de tres tiras”, señaló el periodista de ADN Deportes.

“Los marcianos que llegan desde la bolsa de comercio, de esas escuelas de administración, no entienden de qué se trata esto. Esto es fútbol, donde influye la pasión, la planificación, saber qué jugador te sirve y cuál no, no pueden destruir el proyecto que venía trabajando Universidad de Chile”, indicó el comentarista deportivo.

En cuanto a los responsables del mal momento por el que pase la U, Danilo Díaz mencionó que “no hay nadie que de la cara. Si el director administrativo Cristian Aubert está fuera del país es un irresponsable, tiene que estar en el estadio. Cuando el club viene en picada con este rendimiento, deben estar presentes. Michael Clark tiene que estar en el estadio”.

“¿Qué se han creído con la historia del club? Den la cara. Ellos tienen que estar ahí, no pueden dejar que Esteban Valencia y su cuerpo técnico sean los que den la cara. Tienen una responsabilidad porque compraron Universidad de Chile”, sentenció Díaz.