Tomás Alarcón lo pasa mal con el Cádiz tras nueva derrota en LaLiga de España

Durante la jornada de este sábado, el Cádiz de Tomás Alarcón volvió a sufrir una derrota en LaLiga de España, esta vez, fue un 2-0 en contra como local ante el Deportivo Alavés por la décima fecha del torneo.

El volante de la Selección chilena una vez más fue titular en su equipo, sin embargo, abandonó la cancha al inicio del segundo tiempo por Álex Fernández.

Al minuto 6, Joselu abrió la cuenta de penal para el Deportivo Alavés y, pese a que los dueños de casa buscaron por todas las vías el empate, el golpe final ocurrió en la agonía del cotejo tras otro tanto de Joselu a los 90+1′, con el cual selló el 2-0 definitivo.

Crisis en el Cádiz

Con este resultado, el elenco de Tomás Alarcón estiró a cinco partidos su mala racha sin conocer de victorias. Los números no acompañan al conjunto amarillo, puesto que, en diez encuentros disputados solo han podido ganar uno, sumado a cinco derrotas y cuatro empates.

De momento, el Cádiz se encuentra en el puesto 17° de la tabla de posiciones con siete puntos, a una unidad de estar en la zona de descenso.

“Me preocupa absolutamente todo del equipo. Lo psicológico, lo deportivo. No me gusta estar en esta situación porque no nos manejamos bien en esto. Estoy enfadado porque hemos perdido”, señaló tras el cotejo Álvaro Cervera, entrenador de Alarcón.

En la próxima fecha de LaLiga de España, el equipo del exvolante de O’Higgins visitará a Villarreal el martes 26 de octubre a las 16:30 horas de Chile.