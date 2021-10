Tomás Alarcón y su chances con la Selección chilena: “Voy con la mentalidad de pelear un puesto”

Tras su participación con la Selección chilena en la triple fecha de Clasificatorias, Tomás Alarcón se reintegró al Cádiz, club en donde ya es un titular fijo para su entrenador, Álvaro Cervera. Este jueves, el volante habló en conferencia de prensa antes los medios españoles y manifestó su motivación por seguir siendo citado en La Roja.

“La Selección para mí es un privilegio, el estar peleando un puesto allá. Sé la calidad de jugadores que hay. Voy con la mentalidad de pelear un puesto y si existe la posibilidad de entrar unos minutos obviamente trataré de dar lo mejor de mí en todo momento”, señaló el mediocampista.

El exO’Higgins aseguró que está en condiciones de defender al Cádiz y a Chile, aunque siente el desgaste. “Sé separar bien las cosas entre el club y la Selección, pero por más que uno quiere dar lo mejor, el cuerpo a veces no te lo permite por los viajes y cosas externas”, confesó.

En cuanto a los modos de jugar en el cuadro español y en La Roja, el “Tomi” comentó que “es totalmente distinto. En la Selección se trata de jugar mucho, tener el balón, mantener la posesión y atacar por el centro. Acá en el club se juega más por las bandas, en cambio, en Chile el volante de contención es el que tiene más el balón, inicia la salida y mantiene al equipo en un equilibrio total”.

Además, Tomás Alarcón recalcó la diferencia que hay entre el fútbol chileno y LaLiga de España. “Me costó muchísimo adaptarme en la pretemporada por cómo se juega en Chile y cómo se juega acá en el fútbol español, pero al dar lo mejor de mí en los entrenamientos y partidos he podido suplir ese desbalance que hay en Chile y en Cádiz”, indicó.

Finalmente, el volante nacional destacó lo importante que fue su salto a Europa, sobre todo por llegar desde Chile. “Es muy difícil que un chileno arribe a la liga española por distintas circunstancias. Me he sentido muy bien, tener a mi familia acá los primeros meses fue fundamental y me ayudó a adaptarme mejor. Mis compañeros también me han ayudado, la gente me ha tratado bien, la ciudad es acogedora”, concluyó.

El próximo partido, el Cádiz de Tomás Alarcón se medirá en condición de local ante el Alavés el sábado 23 de octubre a las 11:45 horas de Chile.