Vuelve a sonreír: la reacción de Mauricio Isla tras ser ovacionado por todo el Estadio Maracaná en triunfo de Flamengo

Luego de días difíciles para Mauricio Isla en el Flamengo, donde fue blanco de duras críticas por su rendimiento, el chileno volvió a sonreír y recibió todo el apoyo de los hinchas.

“No ha sido fácil desde que he sido un niño. Esto es mi lucha constante que me ha mantenido dando cada días más, nunca te canses de luchar porque te llevará a triunfar”, señaló el jugador de La Roja un día antes de disputar la Copa Libertadores 2021.

En la noche del pasado miércoles, el “Fla” ganó por 2-0 al Barcelona de Ecuador con un doblete de Bruno Henrique en el duelo de ida por la semifinal del torneo continental, encuentro en donde el “Huaso” fue titular y jugó hasta el minuto 80.

Los fanáticos del “Mengao” sabían el duro momento por el que estaba pasando el lateral derecho de Chile, por lo cual, la hinchada presente en el estadio comenzó a ovacionarlo coreando “olé, olé, olé, Isla, Isla”.

Tras la victoria ante el elenco ecuatoriano, el zaguero de la Selección chilena reaccionó y se pronunció en sus redes sociales para agradecer todo el apoyo que recibió por parte de la afición del cuadro brasileño en la cancha.

“Muy feliz por la victoria y más aún por el cariño de esa hinchada maravillosa, vamos juntos Flamengo, gracias Maracaná”, escribió Mauricio Isla en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe consignar que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2021, se disputará el próximo miércoles 29 de septiembre a las 21:30 horas de nuestro país.