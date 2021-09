Selección chilena: fuerte crítica al gerente español Francis Cagigao de exasesor de la ANFP

La Selección nacional de fútbol adulta, que no ha rendido como se esperaba en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Con dos entrenadores en el proceso (el colombiano Reinaldo Rueda y el uruguayo Martín Lasarte), la Roja marcha apenas en el octavo puesto con siete puntos en nueve partidos.

Por ahora, el equipo nacional está a seis unidades de Colombia, que con su quinto lugar está yendo al repechaje.

Y ahora se abre un nuevo foco de conflicto que toca a la Roja, por las fuertes críticas efectuadas por el entrenador argentino y exasesor deportivo de la ANFP, Germán Corengia, al gerente de selecciones nacionales, el español Francis Cagigao.

Germán Corengia, quien ha dirigido a varios equipos chilenos, aseguró en una entrevista al diario El Mercurio que el profesional hispano tiene compromisos que le impiden realizar mejor su gestión.

“Con Francis Cagigao nunca vi plan, foco, ni dirección. Solo confusión. Lleva casi un año en el puesto (llegó en noviembre de 2020) y no vi un plan”, aseguró el DT trasandino.

“Y se supone que cuando uno postula a un cargo, presentas currículum y luego un plan. Y si van a seguir diagnosticando cuando en cinco meses hay elecciones, no sé. A Francis Cagigao le fui de frente”, añadió Germán Corengia.

Una Selección sin una “línea clara” de trabajo

“No vi una línea clara, sino que cada uno hace como le conviene. A nivel de Selección tiene que haber una línea, y si la línea es traer porque soy amigo de tal o cual, yo no la comparto”.

“Nunca vi un proyecto claro de cómo direccionar esto. Pero cuando ves situaciones donde hay más compromisos, o te quedas o te vas”.

Según Germán Corengia, “la relación con los representantes la tienes que tener, más en Chile porque encima los representantes son dueños de los clubes”.

“Pero el tema es que tú marques el rumbo. ¿Cuál es el modelo de trabajo para Chile?”.

“A mí (Francis Cagigao) me dio un montón de cargos para estar, y después me los cambiaba. Me decía una cosa y luego otra. Y me di cuenta que no solo era conmigo, sino que con varios… Ahí noté que no había dirección”, cerró Germán Corengia.