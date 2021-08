Francis Cagigao espera que “haya consecuencias” en FIFA para los clubes que impidieron el viaje de Brereton y Sierralta

El Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, expresó públicamente su molestia ante las trabas impuestas en Inglaterra para que Ben Brereton y Francisco Sierralta participen por la Roja en la fecha triple de las clasificatorias.

“Los clubes ingleses no han resuelto la problemática con su gobierno por los 10 días de cuarentena a la vuelta. Es un problema que debe resolver la Premier League. Vamos a seguir estrictamente la legislación FIFA. Los clubes deben respetarla y esos jugadores deben estar con sus jugadores en las fechas FIFA”, aseguró en conversación con la web oficial de la selección.

“No han avanzado las conversaciones, así que no queda más remedio que pedir el respaldo legal de FIFA para que interceda de una forma u otra. Si podemos tenerlos aquí, mejor. Es lo que queremos nosotros y los jugadores. Si no, que haya consecuencias y aplique lo que debe aplicar en términos legislativos“, sentenció Francis Cagigao.

Francis Cagigao y las gestiones por Robbie Robinson más allá de FIFA

Más allá de las diligencias frustradas para conseguir el viaje de Ben Brereton y Francisco Sierralta, Francis Cagigao se mostró feliz de que una de sus gestiones como Director Deportivo Nacional haya dado resultado: que Robbie Robinson defienda a Chile.

“Estaba en una situación complicada. Llevo 4 meses hablando con él y lo habían hecho en el pasado. Corríamos el riesgo de que Estados Unidos lo llamara. Hubo mucho lobby para que los escogiera a ellos, pero eso me obligó a viajar a Miami para resolver el tema. Robinson quería jugar por Chile y volví con el jugador. Ya se está integrando poco a poco”, explicó el español, que ofició como su traductor en sus primeras palabras.

Satisfacción que contrasta con la petición de Francis Cagigao ante la FIFA para que hayan castigos para Blackburn Rovers y Watford. Según información de ADN Deportes, una sanción podría ser que no puedan contar con los jugadores 10 días después del último partido de las clasificatorias.