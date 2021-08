Francis Cagigao y la ausencia de Alexis Sánchez en la Roja: “Es una lesión que quizás no tuvo nada que ver con la que sufrió hace mes y medio”

El Director Deportivo Nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, salió a explicar los motivos por los cuales Alexis Sánchez no apareció en la nómina para la triple fecha clasificatoria de septiembre.

“El jugador ha estado recuperándose de una lesión que quizás no tuvo nada que ver con la que sufrió hace mes y medio. No está claro que así sea. Ha intentado llegar en condiciones a esta fecha triple pero ayer mismo me comunicó el propio jugador, desde el club y desde la clínica Cougat en Barcelona, donde ha estado en tratamiento, que no va a estar apto para estos tres partidos“, señaló el directivo.

“Todavía tiene una secuela que le impide poder trabajar con normalidad. Lógicamente es una baja considerable, muy importante para nosotros, pero una que vamos a tener que asumir“, lamentó Francis Cagigao ante el hecho de no contar con Alexis Sánchez.

Otras definiciones de Francis Cagigao

Más allá de la ausencia de Alexis Sánchez, el Director Deportivo Nacional destacó el regreso a las nóminas de Paulo Díaz, quien quedó fuera de la Copa América tras contagiarse de covid-19.

“La verdad nos alegramos mucho de que su situación no fuera grave. Se ha restablecido, está jugando con normalidad y por lo tanto es muy importante para nosotros poder recuperar a este futbolista”, explicó el español, que resaltó la variedad de nombres llamados por Martín Lasarte.

Además del listado de jugadores, el tema a resolver es la planificación de los viajes que la Roja tendrá que hacer para enfrentar en menos de 5 días a Ecuador y Colombia.

Según información de ADN Deportes, todo indica que el plantel nacional viajará sólo un día antes desde Santiago a Quito.

La Roja dormirá el 5 en la capital ecuatoriana y al día siguiente viajarán a Guayaquil para preparar el encuentro ante Colombia, programado para el día 9.