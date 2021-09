Rodrigo Tello confesó que no le gusta el juego de Marcelo Cañete: “El 10 ya no existe mucho”

Durante la jornada de este lunes, Rodrigo Tello conversó con Los Tenores de ADN en la previa de lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre la U y Colo Colo el próximo domingo.

El exzaguero azul reconoció lo difícil que ha sido para Universidad de Chile vencer a su archirrival, tanto en el Monumental como de local. “Lamentablemente a la U le ha costado ganar y sacar puntos. Colo Colo, aunque venga mal, siempre se convierte en estos partidos y le pone ese ADN que tiene”, señaló.

Tello comentó que en el cuadro estudiantil “hay un pánico y una historia detrás”, pero sostuvo que “quizás los jugadores jóvenes, que tienen menos responsabilidad, pueden hacer algo diferente”.

“La U viene bien, pero creo que los dos llegan con un avance en este último tiempo. Obviamente uno se inclina por la U, sin embargo, a pesar de ser un profesional en ese club, yo le agradezco mucho a Colo Colo por todo lo que hizo por mí, nunca le he tenido bronca como lo hacen otros jugadores”, aseguró el exdefensor, quien pasó por la cantera del “Cacique”.

Las críticas de Rodrigo Tello contra Marcelo Cañete

En la conversación, Rodrigo Tello tuvo comentarios para la actuación de Marcelo Cañete “no me gusta. Juega a otro ritmo, más de los 90’ o 80’. Uno juega con la pelota en los pies. El 10 ya no existe mucho, hay que olvidarlo un poco”, esgrimió.

“Hoy es un 9 y medio, casi delantero, que tiene que hacer diagonales. Pero ese toque, no tiene cambio de ritmo como Leo Rodríguez, que en los últimos minutos tenía una explosión tremenda. En Cobresal las hacía todas porque es distinto jugar en un equipo que defiende“, complementó.

En este punto sobre la mala relación entre futbolistas albos y azules, el exSporting de Lisboa agregó que “yo no sé por qué lo hacen, quizás lo aprenden de los más jugadores grandes”.

“Yo aprendí de otra forma, con otros jugadores que dentro de la cancha se mataban, pero al final del partido queda ahí. Siempre he tenido compañeros relacionados con Colo Colo”, añadió.

Finalmente, Rodrigo Tello dejó ver su desagrado con la actitud de algunos defensores en la actualidad. “Me molesta cuando un central se tira al suelo. El central tiene que ser guapo, mostrar agresividad y no tirarse. Antiguamente, te mataban”, concluyó.