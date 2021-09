Pelé causó inquietud por rumores sobre un desmayo que el propio “Rey del Fútbol” negó en redes sociales

Ya con 80 años, Pelé desde hace tiempo está recluido por sus problemas de salud, lo que se acrecentó con la pandemia de coronavirus.

Edson Arantes do Nascimento, el “Rey Pelé”, generó preocupación en las últimas horas, cuando se supo que había sido ingresado a un hospital.

Los rumores indicaron que Pelé -tricampeón del mundo con la selección de Brasil en los Mundial de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970- había sufrido el martes 31 de agosto un desmayo.

Pero a través de sus redes sociales, el exfutbolista nacido el 3 de octubre de 1940 negó esa información, dijo que está “muy bien de salud” y añadió que su visita al hospital fue por “exámenes rutinarios”.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Avisen que no jugaré el próximo domingo!”, escribió Pelé en tono de broma.