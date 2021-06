El mensaje de Pelé en apoyo a Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia en la Eurocopa: “¡Mantén la cabeza en alto!”

Suiza dio la gran sorpresa en los octavos de final de la Eurocopa, luego de eliminar mediante los lanzamientos penales a Francia, actual campeón del mundo.

Luego de empatar 3-3 en los 120 minutos, la llave se definió en los penales, donde Kylian Mbappé falló el último penal para Francia, sentenciando la tanda a favor de Suiza por 5-4.

El atacante del París Saint-Germain no ocultó su desazón tras fallar desde los doce pasos, volcándose en redes sociales. “La tristeza es inmensa tras esta eliminación, no pudimos lograr nuestro objetivo. Estoy desolado por el penal. Quería ayudar al equipo, pero fracasé“, señaló.

Sin embargo, el mítico delantero de Brasil, “O Rei” Pelé, le envió un emotivo mensaje de apoyo al joven delantero. “¡Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje“, señaló el astro brasileño.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021