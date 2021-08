¿Se acerca a Las Condes? Real Valladolid confirmó la salida de Fabián Orellana

El regreso del “histórico” está más cerca que nunca. Fabián Orellana fue despedido oficialmente del Real Valladolid en sus redes sociales y acrecentó la posibilidad de volver a Chile para jugar en la UC.

Según información de ADN Deportes, Universidad Católica es el elenco de Chile que busca la negociación por el “histórico” para incorporarlo como flamante refuerzo para esta segunda rueda del Torneo Nacional 2021.

Por su parte, en España oficializaron su salida del club mediante un comunicado de prensa: “Fabián Orellana finaliza su etapa como jugador del Real Valladolid”, partieron escribiendo.

“El chileno, nacido en 1986 y que llegó a la entidad blanquivioleta en el verano de 2020 procedente de la SD Eibar, ha disputado 32 encuentros con el Pucela (30 en LaLiga Santander y dos en Copa del Rey) en los que marcó seis goles y acumuló más de 2.200 minutos”, agregaron desde España.

El cuadro blanquivioleta lo despidió indicando que “el Real Valladolid agradece al atacante su desempeño como blanquivioleta y le desea la mejor de las suertes en sus nuevos retos personales y profesionales”, esgrimieron.

🤝 Orellana finaliza su etapa en el Real Valladolid.

¡Mucha suerte!https://t.co/rnYVzxb6ZD — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 30, 2021

El propio director deportivo del cuadro español, Fran Sánchez, señaló que “a partir de mañana a las 12 de la noche saldremos de dudas. Son jugadores que ellos saben su situación. Orellana es verdad que está más cerca de salir, está prácticamente cerrado, es una de las cosas que el abogado está formalizando”.

Sobre el próximo equipo del atacante chileno, Sánchez aseguró que “el destino no lo sé, por eso no quería decir detalles porque aún no está cerrado hasta que no esté todo firmado. Hemos llegado a un acuerdo verbal con él y veremos si los documentos deben estar bien y pronto formalizarlo”.