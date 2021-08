Las condiciones que puso el delantero Fabián Orellana para llegar a Colo Colo

Colo Colo se encuentra hace bastante tiempo buscando un delantero para reemplazar la partida de Martín Rodríguez a Europa. El primero que estuvo a un paso de llegar fue el boliviano Marcelo Moreno Martins, aunque a última hora se cayó su fichaje.

Después fue el turno de Carlos Palacios, pero desde el Internacional de Porto Alegre no están dispuestos a dejarlo partir aún.

Finalmente el último en estar en carpeta es Fabián Orellana, quien actualmente milita en el Valladolid de España.

Según informó TNT Sports, el ariete nacional le hizo saber a Colo Colo cuáles son sus solicitudes para llegar al estadio Monumental, aunque son tan exigentes, que desde la dirigencia alba no están convencidos en ficharlo.

Orellana le pidió al Cacique un contrato por más de dos años y con un sueldo de 40 mil dólares mensuales. Además de lo anterior, los albos deberían pagar el monto que piden en España para liberarlo, el que asciende a 200 mil dólares.

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, aseguró por su parte que no pueden gastar el dinero que no tienen y tendrán que estudiar en detalle si conviene contratar o no al delantero del Valladolid.