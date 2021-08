Carlos Caszely destacó a los cadetes de Colo Colo y elogió a Iván Morales: “Entendió lo que es ser un profesional”

El histórico goleador de Colo Colo Carlos Caszely conversó de todo con ADN y Los Tenores de la Tarde. De la Roja, de la película Loco Matrimonio en Cuarentena que se estrena este sábado 21 y en la que participa como invitado (entradas disponibles en PuntoTicket) y, por cierto, del actual momento del “Cacique”, que es sublíder del Campeonato Nacional y que está con un pie y medio en la final de la Copa Chile.

Para el “Rey del Metro Cuadrado”, ha sido clave el aporte de jugadores canteranos para el alza del elenco albo. Al respecto, destacó que el plantel cuenta “con cinco chicos que vienen de cadetes, que están desde los 12 ó 13 años, que saben lo que es vestir la camiseta de Colo Colo, no le tienen temor al entorno y le han dado un aire totalmente diferente al equipo de Quinteros”.

Caszely agregó que “normalmente cuando Colo Colo ha tenido problemas económicos, ha recurrido a las divisiones inferiores, por obligación. Esta no es la excepción y esos jóvenes han logrado llevar a Colo Colo a sólo un punto de La Calera, que está jugando muy bien. Los chicos que entran lo han hecho muy bien y eso le da un plus a Quinteros, porque dispone de tres o cuatro cambios, que son efectivos”.

El exdelantero albo se detuvo en algunos nombres propios, como Vicente Pizarro, de quien dijo que “es un chico que tiene una fuerza increíble, una visión periférica muy buena, siempre juega con la cabeza levantada y da buenos pases, ojo, no sólo a los costados, sino que entre los centrales. Tiene buen remate, que aún no lo ha demostrado, pero seguramente más adelante lo hará. El otro día entró por el Colo (Leonardo) Gil, que para mí es hoy el mejor jugador de Colo Colo, pero lo reemplazó y lo hizo increíblemente bien”.

También dedicó palabras para el delantero Iván Morales, que lleva 14 goles en la temporada, la más goleadora de toda su carrera profesional: “Morales entendió lo que es ser jugador de fútbol profesional. Lo hicieron bajar diez u once kilos, y centrarse cien por ciento en el fútbol, y ha respondido bien a confianza que le dio el profe Quinteros”.

Según Carlos Caszely, el oriundo de Longaví puede mantener su bien nivel y una camiseta de titular, “siempre y cuando mantenga esa actitud que tiene hoy, no sólo en el campo, sino que afuera también, porque no sólo está el entrenamiento invisible, sino que también el invisible: en cuanto a lo que come, al descanso y a ser profesional al cien por ciento”.

Pero el mundialista en Alemania 1974 y España ’82 también advirtió que, si bien Quinteros “tiene muchas variantes, por ejemplo, cuando entró (Bruno) Gutiérrez, lo hizo muy bien. Desgraciadamente, le traen tres o cuatro jugadores que lo tapan, porque sale (Matías) Zaldivia y entra el “Peluca” (Falcón), después se recupera Zaldivia y (con Emiliano Amor) habrá tres en el puesto, a menos que haya dos lesionados para que pueda entrar el chico Gutiérrez”.