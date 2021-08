Marcelo Cañete: “Obviamente tengo que mejorar y aparecer cuando las cosas están difíciles”

Este sábado por la mañana arranca una nueva jornada del fútbol chileno, la última de la primera rueda, fecha donde la Universidad de Chile visitará a Unión La Calera con Marcelo Cañete como enlace clave del mediocampo.

El volante de los azules conversó este jueves al mediodía con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y analizó su presente: “estoy enfocado en mejorar. Lo más importante es el equipo. Obviamente tengo que mejorar y aparecer cuando las cosas están difíciles, porque es mi responsabilidad”, dijo.

Respecto a la dura derrota ante Cobresal, Marcelo Cañete esgrimió que “dentro de lo que fue el partido, fui entrando el ritmo y destaco costas interesantes. La idea es conectar más con mis compañeros. A veces se torna difícil, pero es lo que estoy trabajando. Esperemos seguir de esa manera”, sostuvo.

La confianza de Marcelo Cañete

Las críticas le han llovido al volante argentino desde sus primeros partidos con la 10 azul. La mochila de reemplazar a Walter Montillo ha sido pesada y de ello Cañete no se escondió: “creo que la confianza es lo principal para un buen rendimiento. En el último partido me sentí mejor. El apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia es importante“, dijo.

“(Ante Cobresal) Fue uno de los partidos donde mejor me sentí. El equipo conectó bien, y yo me sentí bien. Espero poder seguir mejorando, y el próximo partido seguir levantando el nivel”, complementó Marcelo Cañete.

Agregó respecto a los azules que “estoy feliz de estar acá. Es un gran Club, me han demostrado mucho cariño y respeto. Esto es largo. No tengo dudas que me va a ir bien. Con trabajo y paciencia, aprendiendo de cada partido”, indicó.

Al cerrar, tuvo palabras para su próximo rival, Unión La Calera: “es un partido muy difícil. Sabemos lo que está jugando. Vienen peleando arriba. El equipo está bien, con confianza y estamos preparados para jugar y sacar los tres puntos“, cerró Marcelo Cañete.