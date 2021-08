Todo listo: los partidos que se jugarán con público en los estadios este fin de semana en el fútbol chileno

Tras más de un año de espera, los partidos de este fin de semana se jugarán con público en los estadios del fútbol chileno. Desde la ANFP ya confirmaron varios recintos deportivos y en las próximas horas se hará el anuncio con el resto de reductos autorizados.

Así está la situación hasta este miércoles 11 de agosto

Estadios autorizados a recibir público en fase 3 y fase 4:

– El Teniente de Rancagua

– Joaquín Muñoz de Santa Cruz

– Sausalito de Viña del Mar

– Huachipato-CAP Acero

– Municipal de La Cisterna

– Lucio Fariña de Quillota

– Elías Figueroa de Valparaíso

– Santa Laura-Universidad CEK

– San Carlos de Apoquindo

– Chinquihue de Puerto Montt

Estadios que debieran ser autorizados este miércoles:

– Germán Becker de Temuco

Partidos confirmados que se jugarán con público este fin de semana:

– Audax Italiano vs. Santiago Wanderers – Estadio El Teniente

– Unión Española vs. Colo Colo – Estadio Santa Laura-Universidad CEK

– Everton vs. Deportes Melipilla – Estadio Sausalito

– Palestino vs. Curicó Unido – Estadio Municipal de La Cisterna

– Universidad de Chile vs. Cobresal – Estadio El Teniente

– Huachipato vs. Universidad Católica – Estadio Huachipato-CAP Acero

– Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica – Estadio Joaquín Muñoz

– Deportes Puerto Montt vs. Deportes Iquique – Estadio Chinquihue

Partidos que debieran ser confirmados este miércoles para jugar con público:

– Deportes Temuco vs. Santiago Morning – Estadio Germán Becker

– Deportes Limache vs. Deportes Recoleta – Estadio Lucio Fariña

Los demás estadios que no han sido autorizados por la ANFP se encuentran aún en trámite y están a la espera del visto bueno Seremi de Salud respectiva o, en otros casos, se espera la presentación formal por parte de los clubes.