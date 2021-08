Definitivo: Chile se restó de la organización de Copa Libertadores Femenina 2021 tras cambio de formato

Se venía especulando en los últimos días y finalmente se concretó. La molestia de la ANFP con la Conmebol se consumó este martes y de manera definitiva, Chile no organizará la Copa Libertadores Femenina 2021 que se iba a disputar este año en suelo nacional.

Luego de que el ente rector del fútbol sudamericano informara el pasado jueves que la final del torneo se iba a disputar en Uruguay, y el resto del campeonato en nuestro país, la molestia en Quilín se hizo evidente, en propias palabras del presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“No vamos a aceptar la Copa Libertadores Femenina si no se juega la final en Chile. Estaba todo hablado. Le dije al presidente de la Conmebol que no me parecía. Si lo votan, voy a pedir que sea a partir del próximo año y no este, que está tan encima”, comentó Milad el pasado lunes en conversación con ADN Deportes.

Con ello, la confirmación llegó este martes: “la Federación de Fútbol de Chile declara que hoy martes 3 de agosto, le comunicó a Conmebol su decisión de no organizar en Chile la Copa Libertadores Femenina 2021, debido al cambio de formato del torneo, que implica sacar del territorio nacional la final del certamen”, indicaron mediante un comunicado.

El pasado jueves, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la final de la Copa Libertadores Femenina 2021 será en el Estadio Centenario de Uruguay, pese a que el torneo se jugará en Chile como país sede.

En territorio chileno se desarrollarán la fase de grupos, cuartos de final y semifinal del certamen continental, con fechas pactadas entre el jueves 30 de septiembre hasta sábado 16 de octubre y hoy se confirmó que la final del torneo continental será en cancha uruguaya el miércoles 24 de noviembre.

Chile tiene tres cupos asegurados para la Copa Libertadores Femenina 2021, de los cuales Santiago Morning y la Universidad de Chile ya tienen inscritos sus nombres, elencos que vienen de disputar la versión anterior del certamen.