Sebastián González: “Todavía no logro superar al 100% el asalto que sufrí”

El ex delantero Sebastián González conversó con Aldo Schiapacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”, donde confesó que aún maneja intranquilo tras la encerrona que sufrió en su vehículo a fines del año pasado.

“Todavía no lo logro superar al 100%. Cada vez que me subo al auto y voy manejando y se me acerca un auto siento que se me va a cruzar. O que pasa una moto que me están mirando para ver si me van a asaltar. Ha sido un proceso difícil, porque ando harto en auto. Cuando ando con la familia me genera más ese temor. Además, cuesta porque sigo andando por los mismos sectores”, explicó el ex comentarista de TV.

“Se extraña comentar partidos. Fueron 8 años. Fue un tremendo aprendizaje y lo estoy incorporando en esta función, donde también tienes que tener análisis. Había que asumir un cambio, tomar una decisión para la que me venía preparando hace muchos años”, aseguró quien hoy es gerente deportivo de Iberia de Los Ángeles.

“Comenzamos bien. El equipo va primero. Cuando comienzas en este rol empiezas a planificar, pero siempre los resultados son importantes. Yo estoy aprendiendo mucho”, dijo Sebastián González, que también reconoció las peculiaridades de la división en la que le toca trabajar.

“Si cometen errores con el VAR en Primera División, ni te cuento en la Segunda División Profesional. Están las limitantes de edad para el plantel, de Fair Play Financiero, de los extranjeros. Tienes que cumplir el minutaje sub 20 también. No recibe recursos extra de la ANFP, lo que hace más compleja la planificación. Se trabaja mucho”, apuntó.

Sebastián González y sus recuerdos de Juegos Olímpicos

El diálogo de Aldo Schiapacasse con Sebastián González surgió en el contexto de los Juegos Olímpicos, competencia en la que el tiene el lujo de ser poseedor de una medalla de bronce como parte del equipo de fútbol que se subió al podio en Sydney 2000.

“La medalla la tengo colgada en un cuadro que me mandé a hacer. Siempre que voy al segundo piso de mi casa la miro. Está guardadita y con mucho valor. Está al lado del “chipote chillón” firmado por Chespirito”, contó entre risas.

Con su experiencia en Australia, valoró lo realizado por la selección chilena femenina en Tokio 2020, que tomó la posta de la Roja Masculina de Fútbol como el último deporte colectivo nacional en clasificar a la máxima cita del deporte.

“Cualquier deportista lo tiene que disfrutar al máximo. Es la experiencia que tienen que haber sacado las chicas de la selección femenina. Ojalá sea un trampolín para llegar en otras áreas. Estamos muy lejos de ir en masa y muy lejos de conseguir medallas”, apuntó Sebastián González.

Las otras definiciones de un goleador

Como experto en anotar en el arco rival, era imposible no preguntarle por el momento de los actuales delanteros de la selección chilena. Y el nombre que salió inmediatamente fue el de la revelación de la Roja: Ben Brereton.

“La actitud que mostró y el gol que hizo contra Bolivia son importantes. Es una buena alternativa, distinta por el biotipo, con otro ritmo. Puede ser importante para seguir sumándolo, pero hay que seguir buscando al centro delantero de la selección. Pareciera que aparece uno por década, y de forma espontánea. Se ha dejado de “fabricar” y en los equipos del fútbol chileno cuesta encontrar uno”, apuntó “Chamagol”.

El ex delantero tiene otro punto en común con Brereton además de la posición: también grabó un comercial con Pepsi.

“Fue el año 99, un comercial que se llamaba Fama y lo hizo por toda Sudamérica. En Brasil escogieron a Ronaldo y Ronaldinho. En Argentina con Saviola y Verón. Y en Chile escogieron a Nelson Tapia y a mí. Económicamente era algo impensado para mí, tenía sueldo de juvenil en Colo Colo. Fue la primera experiencia de salir en un comercial con posters en la botillería y la calle, en los cines antes de las películas. Bonito recuerdo”, cerró Sebastián González.