Yonathan Andía pidió que Esteban Valencia siga siendo el DT de la U: “Me gustaría que continuara hasta fin de año”

Este viernes, Universidad de Chile continuó con los trabajos con miras el duelo ante Curicó Unido del próximo domingo en el Estadio La Granja. En el Centro Deportivo Azul, Yonathan Andía recibió a los medios de comunicación.

El lateral derecho de los azules analizó el momento que vive la U en el Torneo tras su victoria ante Deportes Melipilla: “queda mucho campeonato aún. Da para ilusionarse, queda mucho por mejorar y esperamos seguir creciendo como equipo“, comentó.

Respecto al momento que vive Joaquín Larrivey, goleador del equipo, el lateral dijo que “es un líder positivo y es muy importante para nosotros en la Universidad de Chile“, esgrimió.

“Acá hay muy buenos jugadores. Somos un equipo muy competitivo también. Tenemos que seguir mejorando pero vamos en buen camino con la ayuda del profe y del cuerpo técnico”, agregó el exUnión La Calera.

La continuidad de Esteban Valencia en la Universidad de Chile

Respecto al trabajo del exvolante a cargo de la dirección técnica de los azules, Yonathan Andía fue claro: “mi opinión personal es que se quede. Me gustaría que continuara hasta fin de año, esperemos que se puedan solucionar esos temas y estemos más tranquilos en ese sentido”.

“El profe nos entrega todas las herramientas para que nos sintamos bien en el campo. Me gusta su estrategia de juego también. Me he sentido muy cómodo. Voy a reiterar que vamos a seguir mejorando, ese es nuestro anhelo”, complementó Andía.

🎥 [EN VIVO] Yonathan Andía habla con la prensa en el CDA. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/PXR9sxBm6r — Universidad de Chile (@udechile) July 23, 2021

Los azules quedaron eliminados sorpresivamente de la Copa Chile ante Fernández Vial y se quedaron fuera de la primera opción de gritar campeones en la presente temporada, por lo que las energías se deberán centrar en el Torneo Nacional.

Sin embargo, ahí tampoco lo pasan mucho mejor. Con Rafael Dudamel aún como entrenador por esos días, los azules suman varias fechas sin ganar y, por el contrario, solo sumaron decepciones: derrotas ante Everton, Audax Italiano y un pobre empate sin goles frente a Palestino en La Cisterna.

Tras el término de la Copa América, la acción volvió al fútbol nacional y los azules vencieron a Deportes Melipilla en Rancagua, con lo que lograron recuperar en algo el terreno perdido en la tabla de posiciones.

Los azules marchan en la décima posición con 15 puntos gracias a sus cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Ahora, de la mano de Esteban Valencia, buscarán sumar más unidades para intentar meterse en la parte alta de la tabla, considerando que están a cinco puntos de los líderes del campeonato, Audax Italiano y Unión La Calera.

¿Horario, cuándo y dónde ver Curicó Unido vs Universidad de Chile?

El duelo entre Curicó Unido y la Universidad de Chile por la jornada 12 del Torneo Nacional 2021 arranca a las 17:30 horas de Chile del próximo domingo 25 de julio y lo podrás seguir y escuchar en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.