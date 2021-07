Óscar Opazo reconoce la dura lucha por un puesto en Colo Colo: “Me toca esperar y venir de atrás”

Durante la jornada de este viernes, el defensor de Colo Colo Óscar Opazo habló en conferencia de prensa y se refirió a su presente en el equipo, los rumores del boliviano Marcelo Moreno y las salidas de Martín Rodríguez y Nicolás Blandi.

El “Torta” reconoció que la dura lucha que hay por ser titular como lateral derecho frente al gran momento de Jeyson Rojas.

“Hoy en día me siento muy bien en lo físico y en lo futbolístico he ido ganando mucho, me siento bastante seguro. Espero mi oportunidad, cuando me toque, pero la pelea por el puesto está reñida con los jugadores que hay, me toca esperar y venir de atrás”, señaló el zaguero.

Óscar Opazo lamentó la salida de Martín Rodríguez y mencionó que “es una baja sensible totalmente, sabemos la calidad de jugador que es. Es lamentable para el grupo, pero son oportunidades que son únicas”.

Sobre la partida de Nicolás Blandi, el lateral añadió que “le deseo lo mejor, ojalá le vaya super bien, él ya se despidió de nosotros”.

Además, el exjugador de Santiago Wanderers fue consultado sobre los rumores que vinculan al delantero boliviano Marcelo Moreno con el “Cacique”.

“Estoy más enfocado en Audax Italiano, no estoy al tanto de las incorporaciones. Solo pienso en Audax para el día de mañana dejar los tres puntos en casa”, concluyó.