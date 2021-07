La respuesta de Ben Brereton ante la posibilidad de usar “Brereton Díaz” en su camiseta con Blackburn Rovers

Durante la jornada de este miércoles, Ben Brereton se despidió de sus merecidas vacaciones y se incorporó a los entrenamientos de preparación en Blackburn Rovers de cara a la temporada 2021-2022 en la EFL Championship, la Segunda División de fútbol en Inglaterra.

El delantero que se reveló jugando la Copa América 2021 con la Selección chilena fue entrevistado por la prensa del club “Blue and Whites” y una de las principales preguntas que recibió tuvo relación con su paso por La Roja.

Y es que al atacante le consultaron si, para esta temporada que se avecina, usará en el dorsal de su camiseta el apellido “Brereton” o “Brereton Díaz” como lo ocupó con Chile en el certamen continental.

Pese a que “Big Ben” respondió que era una decisión que aún debía pensar, el periodista de Blackburn Rovers le propuso un llamativo desafío.

Este consiste en que si la publicación hecha en Twitter juntaba 10.000 likes por los usuarios, el ariete deberá usar “Brereton Díaz” en su camiseta para disputar la EFL Championship.

El delantero de la Selección chilena aceptó sin problemas el reto y además prometió cumplir si es que se logra el desafío.

La publicación en Twitter superó los 10.000 likes rápidamente, en su mayoría por hinchas chilenos, por ende, Ben Brereton deberá estrenar ambos apellidos en su espalada para la próxima temporada.

👕🤔 'Brereton' or 'Brereton Diaz' on the #Rovers shirt next season? – now that is the question!

😏 @benbreo has set you a challenge…10,000 likes and it's Brereton Diaz – GO!

#VamosChile | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/UWVLnAjhwf

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 21, 2021