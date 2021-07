Hasta Iker Casillas apareció: El troleo que se ganó Gerard Piqué tras estrenar nuevo ‘look’

A la espera de lo que será el estreno de una nueva temporada en el fútbol español junto a la camiseta del FC Barcelona, Gerard Piqué sorprendió a todos en sus redes sociales mostrando un juvenil nuevo aspecto.

El defensor y uno de los capitanes del cuadro catalán se afeitó completamente, dejando atrás la barba que lo acompañó en los últimos años, y como era de esperar, se ganó las bromas de sus compañeros de equipo y excolegas de la Selección Española.

Mira la publicación

El cruce entre Gerard Piqué e Iker Casillas

Con el pasar de las horas, las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas llegó en las manos de Iker Casillas. El exportero de la Selección Española y del Real Madrid le comentó: “Mounguer“, en un mensaje en claves que la prensa hispana no ha podido descifrar.

Sin embargo, de lo que sí hicieron repercusión fue de la respuesta de Piqué al comentario de Iker: “¿Mounguer? Eso es lo que decía Flo de ti en los audios, ¿no?“, escribió el defensor del FC Barcelona, a propósito de la polémica en que se encuentra Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid.

Mira la respuesta de Gerard Piqué

Florentino Pérez contra Iker Casillas

Hace algunos días, un medio español filtró unos polémicos audios de conversación privadas de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en los cuales el mandamás del cuadro “merengue” apuntaba contra Cristiano Ronaldo, Iker Casillas y Raúl, entre otros.

En ellos, el dirigente ataca a dos retirados ídolos merengues: el exarquero Íker Casillas y el exdelantero Raúl González: “Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”.

“Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, dijo por el 2006 Florentino Pérez.