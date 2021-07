Rodrigo Sepúlveda y la Roja masculina: “A esta generación la veo hasta el Mundial, de ahí dan el paso al costado”

En Incondicionales de la Roja Femenina, el periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió no sólo al desempeño de las jugadoras que ya van rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también entregó su diagnóstico sobre la situación de la Roja Masculina tras el fin de la Copa América y las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El Tenor Fundador señaló que “hay jugadores hoy día que son irremplazables. Bravo no puede salir de la Selección, Isla no puede salir de la Selección, Mena tampoco, Medel, Aránguiz, Vidal, Pulgar. Si estuviera Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. Sánchez, Vargas, no pueden salir, porque el resto de los que están viniendo en esa renovación no les llega ni a la mitad“.

A propósito de la conversación que tuvo Sepúlveda junto a Carlos Costas con Esteban Paredes sobre la Selección, el rostro televisivo comentó que “el resto son jugadores que se incorporan, que se suman y (Ben) Brereton es una gran alternativa, pero no es un jugador que tenga una técnica como la de Alexis Sánchez“.

Sin embargo, afirmó Rodrigo Sepúlveda sobre el delantero chileno-inglés, que “tiene la definición y por eso comparto cien por ciento lo de Paredes y siempre lo manifestaba: a mí me parece que Brereton tiene que jugar metido dentro del área, no hacer ese recorrido desde la izquierda muy larga“.

“Son los mismos porque no hay más”

Respecto de las falencias que tiene la Roja masculina, Sepúlveda explicó que “lo que necesita hoy no es generación de juego, no es posición de la pelota porque tiene. Le falta ese gran definidor, y a veces a esta Selección le falta un 10, ese último pase“.

También elogió el trabajo que ha hecho Martín Lasarte como DT y lo comparó con Reinaldo Rueda: “Siento que son las dos grandes carencias, porque Chile ganó con Lasarte, se volvió hacia un equipo, un colectivo, hay unidad, volvió a llamar a jugadores que no existían con Rueda como Mena, es el mejor lateral hoy día”.

“Lo que hacía Rueda era inentendible, no llamar a Vargas, no llamar a Mena, cosas que uno no comprende“, añadió Rodrigo Sepúlveda. “Y probó y probó durante dos años, perdiendo el tiempo. La base está. Desde que llegó Rueda y ves la formación de la Copa América, son lo mismo porque no hay más. No es que no existan otros jugadores, pero del nivel de los que tenemos en primera línea, no hay“.

En esa línea, el Tenor subrayó que “es un desastre que el fútbol joven esté parado, porque hoy día levantas la alfombra y empieza a buscar jugadores de alto nivel en Chile y no aparecen. Si Alexis Sánchez cuando tenía 19 años ya era una gran figura y hoy día no hay eso”.

“Esta generación yo la veo hasta el Mundial, de ahí hacia adelante dan el paso al costado“, sentenció Sepúlveda.