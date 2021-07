La UC busca arquero: argentino que estuvo en Atlético de Madrid dijo que le atrae la chance de llegar a San Carlos

La sorpresiva partida desde la UC del arquero argentino Matías Dituro al Celta de Viga español dejó en el aire al club cruzado.

Es que quien llegó en 2018 a San Carlos desde Deportes Antofagasta se convirtió en pilar de los cruzados.

Y ahora que vuelven los desafíos por el certamen local (del que la UC es actual tricampeón) y por los octavos de final de la Copa Libertadores (con el monarca vigente, Palmeiras), la ausencia de Matías Dituro es aún más dolorosa.

Los regentes de Cruzados SA van a tener que buscar a otro portero, que esté por encima de los suplentes Sebastián Pérez, contratado desde Iquique, y del juvenil Vicente Bernedo.

Y una posibilidad que suena para el elenco que entrena el uruguayo Gustavo Poyet es la del argentino Axel Werner.

Un exAtlético de Madrid

Tiene 25 años y en la temporada 2017-2018 estuvo en Atlético de Madrid, aunque solo jugó tres veces por los colchoneros.

“La UC es una oportunidad que me atrae, pues es un club respetado”, señaló Axel Werner al sitio web As.com en una nota de hoy.

“Anoche me llegó la información, pero todavía no he recibido ningún llamado u ofrecimiento. Tampoco sé algo de mis agentes”, agregó el guardametas que ahora está en Atlético San Luis de México.

“Es una oportunidad que me interesa mucho, por lo que se juega, por lo que es la liga chilena y por lo que es el club”, dijo Axel Werner, surgido al profesionalismo en Atlética Rafaela en 2015.

En 2016 y 2017 estuvo en Boca Juniors, y en 2018-2019 jugó en el Huesca de España.

Más dichos de la UC

“La Universidad Católica es una institución muy respetada y conocida en Argentina. Y la liga chilena me atrae, sin lugar a dudas”, cerró quien en una de esas se convierte en reemplazante de Matías Dituro.

El nuevo portero del Celta de Vigo tiene 34 años y cu contrato con la UC terminaba a fines de 2021.

Pero una cláusula de salida le permitió a Matías Dituro culminar por anticipado el vínculo.

Según información de ADN Deportes, el Celta de Vigo pagará a la UC los dos millones de dólares que contempla la cláusula.