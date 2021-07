Francis Cagigao, director deportivo del fútbol nacional, con Los Tenores: “La “Generación Dorada” aún tiene gasolina en el estanque”

El máximo responsable técnico del fútbol chileno, el español Francis Cagigao, conversó este lunes 5 de julio con Los Tenores.

Y el exsecretario técnico del Arsenal inglés efectuó una primera evaluación de la despedida de la Roja de la Copa América ante el local Brasil.

“Creo que tuvimos puntos muy positivos, como el alto nivel mostrado contra Argentina, Uruguay y Brasil. También volvió la unión a la plantilla de jugadores”.

Francis Cagigao, eso sí, no escondió que el punto bajo fue la derrota de 2-0 con Paraguay, que mandó al elenco de Martín Lasarte a enfrentar a Brasil.

“Se vio claremente que el equipo no estuvo a a la altura con Paraguay, si bien ese día se llegó con el plantel algo tocado y con bajas”.

“El fútbol es de detalles que marcan, y bien pudimos llegar más lejos pese a jugar con Brasil, que ahora es superior a nosotros, aunque eso no implica que no podamos ganarles. Además, ese partido servirá mucho para las Clasificatorias”.

Para Francis Cagigao, hay que mejorar en la parte ofensiva.

“Se debe trabajar en la finalización y eso no solo es hacer goles, sino que significa también terminar las jugadas”.

“Tenemos posesión y llegamos bien al ultimo tercio, pero nos falta malicia. También hay que mejorar en las pelotas paradas en contra”.

El profesional hispano resaltó la ausencia de Alexis Sánchez como factor esencial.

“Alexis solo estuvo en el primer tiempo con Brasil, fue una baja más que sensible. Quisiera saber si Brasil sin Neymar, Argentina sin Lionel Messi y Uruguay sin Luis Suárez y Edinson Cavani podrían soslayar esas ausencias”.

Francis Cagigao y la regeneración con jóvenes

Respecto de la incorporación de jóvenes, Francis Cagigao señaló que hay que ir de a poco.

“Prefiero usar la palabra regeneración en vez de recambio. La regeneración es progresiva y fuimos sumando a varios chicos, para los que estafue una gran experiencia”.

“Ellos desde ahora deben tener más minutos en sus equipos para jugar en la Selección, que no es como un club en el que se compra si falta algo”.

Al hablar del delantero chileno-inglés Ben Brereton precisó que “hay que dejarlo tranquilo tras su primera gran experiencia internacional. Es un jugador con potencial y en progresión, así hay que tratarlo y no darle más expectativas”.

“No hay que olvidar que Ben Brereton llegó a Chile sin conocer a alguien y sin hablar el idioma, pero lo que hizo fue más que digno”.

“Los goles deben llegar de todos los jugadores de campo, no solo de los delanteros. Por eso no se piede depender en eso de un par de elementos”.

Según Francis Cagigao, “veremos a un Chile muy competitivo en las Clasificatorias, que son las más duras del mundo”.

“Se puede decir que Brasil ya está en el Mundial, pero acá cualquiera le gana a otro. Esto será a muerte hasta el último partido, y Chile peleará hasta el último minuto”.

“Lo que puedo señalar es que las puertas de la Selección no están. Si hay un jugador de buen nivel, Martín Lasarte lo va a considerar”.

Pero para Francis Cagigao, la denominada “Generación Dorada” seguirá marcando pauta.

“Ellos para mí son profesionales con gran experiencia, y aún tienen gasolina en el estanque. Y hay que aprovechar esa gasolina hasta el final. Luego hay que renovar”.

“Nadie me puede decir que Charles Aránguiz, Claudio Bravo o Marcelo Isla no tienen gasolina en el estanque. Esta clase de jugadores áun tiene algo que ofrecer y decir. No sé por cuánto tiempo más, pero está claro que en las Clasificatorias sí”.

El peluquero y las redes sociales

Sobre el tan mentado episodio del ingreso del peluquero a la concentración de la Roja, Francis Cagigao asumió el yerro.

“Es obvio que se cometió un error con lo del peluquero, aunque se puso el grito en el cielo y no pasó lo mismo con Brasil que hizo algo igual”.

“Es claro que Brasil, Argentina y Paraguay tienen más peso en la Conmebol, eso es obvio, pero eso no implica que haya una mano negra. Esto es fútbol y fuimos eliminados por no marcar goles, no por otra razón”.

Para Francis Cagigao, lo importante fue “que el grupo reconoció su error, algo que todos cometemos. Desde ese momento lo demás es fácil y ahotra veo al plantel más unido que nunca”.

El español contó que las condiciones que encontraron en Brasil no fueron las mejores.

“No voy a mentir. Esto fue muy difícil, pues las burbujas eran inexistentes. Po rejemplo, en los hoteles hubo bodas, fiestas y cumpleaños. Organizar la Copa América en diez días ha pasado algo de factura”.

Y sobre el uso de redes sociales por parte de los seleccionados, el español es claro.

“Hay que convivir con ellas en el fútbol y en la vida. Yo no tengo redes sociales, pero a los jóvenes no les podemos pedir eso. Deben usarlas con responsabilidad, y si es así de nuestra parte no hay problemas“.

“Y no se dio que por estar metido en ellas no descansaran. Además que antes de un partido lo cierto es que no se duerme mucho”.

Por último, Francis Cagigao se refirió a la detención de las series inferiores desde hace casi dos años, primero por el estallido social y luego por la pandemia de coronavirus.

“En octubre serán dos años sin competir, y eso me entristece. No puedo decir que se está perdiendo una generación, pero ojalá que las autoridades abran las puertas para volver a entrenar y jugar con los jópvenes. Se necesita del reinicio del fútbol formativo”.