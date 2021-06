Marcelo Díaz se despidió de Racing: “Pase lo que pase esta siempre será mi casa”

Luego de casi tres años, el volante chileno Marcelo Díaz se despidió de Racing, puesto que dejará la tienda de Avellaneda buscando nuevos horizontes.

Mediante un emotivo video, “Carepato” agradeció la oportunidad que le brindó el club y valoró las múltiples muestras de cariño. “Dicen que todas las historias tienen un final, y parece que eso es cierto no más. Hoy me toca contarles que no voy a seguir siendo jugador de Racing“, partió el jugador.

“Fueron tres años maravillosos, en el que Racing pasó a ser el club que me abrió las puertas en Argentina, a volverse mi casa, y pase lo que pase esta siempre será mi casa“, sostuvo, agregando que “acá no solo hice amigos, sino que también hice familia. Acá me valoraron de una forma típica en el fútbol, lograron que me enamorara de la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta. Acá consiguieron que me sintiera feliz“.

Finalmente, Marcelo Díaz manifestó que se lleva los mejores recuerdos de la “Academia”, entre ellos las copas que levantó y el clásico ante Independiente, donde el chileno se metió en el corazón de los de Avellaneda tras un gran gol. “Me llevo grabado en lo mejor de mi memoria la vuelta olímpica en el Obelisco, la copa que levantamos en Mar del Plata, y la alegría de ese clásico inolvidable, que mediante una banana nos unió por el resto de nuestras vidas“, sentenció Marcelo Díaz, quien se despidió de Racing mediante un video.

Recordemos que desde Argentina indicaron que tanto el jugador como la dirigencia no llegaron a acuerdo, por lo que Díaz optó por partir. Primeras informaciones apuntan a Libertad de Paraguay como el siguiente destino del “Chelo”.

En Racing, Marcelo Díaz alcanzó dos títulos en tres años: una Superliga Argentina y un Trofeo de Campeones. Jugó 55 partidos y anotó solo un tanto.