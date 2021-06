Ennio Carota: “En Chile la comida italiana está estereotipada, se quedan con la pizza y la pasta, y es mucho más”

En el programa Los Tenores Puertas Adentro de este sábado 26 de junio, Aldo Schiappacasse conversó con el chef italiano Ennio Carota.

El también participante en varios programas televisivos dedicados a la gastronomía contó que nació en Turín y que no es “muy futbolero”.

“Miro los partido importantes de Mundiales y Copas, pero si me preguntan de los jugadores sé de los más reconocidos”.

“No soy un especialista, pero sí puedo hablar del deporte tuerca… Del Moto GP, de la Fórmula 1, de Ferrari, Lamborgini, de Ducati. Eso me atrapa”.

Ennio Carota, de 65 años, dijo que “los italianos llevan dentro de sí el mundo de la moda, es parte de su ADN”.

“Por eso me sorprende que cuando un futbolista de América Latina se va a Italia, se trasforma en todo sentido… Como que les cambia hasta la cara”.

Respecto de la comida de su país en Chile, dijo que “está estereotipada, como en muchas partes”.

“No puedo hacer la comida italiana como allá. Primero porque no tengo la materia prima y luego porque a los chilenos no les va a gustar”.

“Acá se quedan con la pizza y la pasta, pero es mucho más que eso”.

Ennio Carota agregó que “en Chile se esstá aprendiendo a comer mejor y la comida chilena es mucho más interesante desde hace veinte años”.

“No sé si trasciende, pero hay que reconocer que los productos chilenos cada vez son más importantes y los cocineros aprendieron a manejarlos”.

El conocido chef también habló de su gusto por el Séptimo Arte.

“Me gusta el cine italiano, aunque hay que preguntar si existe aún. Soy seguidor de los clásicos, del Neorrealismo italiano, un época extraordinaria que Italia le regaló al mundo”.

“Hoy el cine es de entretenimiento y no te hace pensar, salvo excepciones. Faltan la belleza y el cuento de las películas de antes. Los youtubers remplazan todo”.

El bar que añora Ennio Carota

Ennio Carota admitió que de su país lo que más echa de menos es el clásico bar.

“Es una parte vital de la sociedad y la cultura de los italianos. Ahora con la nueva forma de comunicarse no se entiende que hace 25 años el bar era el punto de encuentro”.

“Lo primero que se hacía era ir al bar a tomar un café y comer un croissant. Y el barman te conocía y te servía lo de siempre mientras leías el diario, que ya despaareció”.

“Ahora hay que ir a un Starbucks, hacer cola, esperar que te llamen, entregar la indicación de lo que se quiere, dar el nombre para que luego te llamen. Te puedes demorar quince minutos…”.

“En el bar era distinto. Ibas para el café de la mañana, para el aperitivo, para el digestivo y en la noche te juntabas ahí para salir y el barman era hasta el coordinador de esas salidas. Esa magia ya no existe, hoy todo es de plástico”.

Ennio Carota contó que estaba haciendo cuarentena tras viajar al extranjero y que este fin de semana ya termina su periodo de encierro.

“En mi restaurante vamos a reabrir al pasar a fase dos, atendiendo en la terraza y con elementos patra proteger a la gente del frío”.

“Pero de verdad no se entiende nada… Entranos y salimos de fases, la gente viaja aunque las fronteras están cerradas y a la vuelta todo es peor”.

“Pienso que estamos más perdidos que nunca u que seguiremos igual hasta fin de año. Esto va air bajando en 2022, pero por mientrashay que seguir cuidándose y vacunándose”.