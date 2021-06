Esposa de Gary Medel sufre al estar lejos de su marido mientras disputa la Copa América: “Quería estar ahí”

La periodista española y esposa de Gary Medel, Cristina Morales, era una asidua acompañante del “Pitbull” en todos los torneos que disputaba junto a la Roja, pero durante los últimos años no ha podido estar con él como hubiese querido.

Los embarazos, los largos viajes y hacer los planes del matrimonio, han hecho que ella siga su marido desde lejos, ya que la última vez que lo acompañó en un viaje fue para el Mundial de Brasil 2014.

“Me habría gustado estar ahí también para esta Copa América, pero la cosa no está para viajar por el tema de las cuarentenas. Acá en Granada, España, estamos en el día 26 sin usar mascarillas, pero de todas formas hay que tener cuidado”, sostuvo la periodista en conversación con LUN.

Respecto a si el torneo que se está disputando en Brasil se siente distinto a otros debido a la pandemia por covid, aseguró que ella solo vibró la que se disputó en nuestro país.

“Creo que la sensación de la Copa América 2015 no la he sentido en ningún otra. No sé si será porque estaba embarazada de nuestra primera hija, Alessandra, y lo sentí más especial por ese sentido”, lanzó.

Finalmente, Cristina cerró diciendo que “igual no he vuelto a acompañarlo desde el Mundial de Brasil 2014. El resto de los torneos me ha tocado estar embarazada o armando los preparativos para nuestro matrimonio”.