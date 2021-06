Copa Chile 2021: Ya están los horarios de los partidos de la segunda fase

El pasado martes, se llevó a cabo el sorteo de las llaves para la segunda fase de la Copa Chile 2021 y, este jueves, se dio a conocer la programación con las fechas en las que se disputarán los partidos de ida y vuelta. Los horarios son iniciales pero podrían sufrir modificaciones.

Universidad Católica, actual monarca del fútbol chileno, enfrentará el martes 22 de junio a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones a las 20:00 horas, mientras que la revancha será el sábado 26 en San Carlos de Apoquindo a las 20:30.

En el caso de Universidad de Chile, se cruzará con Deportes Recoleta el jueves 24 de junio en El Teniente a las 17:30 horas, y la vuelta está pactada para el domingo 27 en el recinto Fiscal de Talca a las 20:00.

Programación completa de la segunda fase de Copa Chile 2021

Duelos de ida:

21 de junio – 20:30 – La Granja – Curicó Unido vs. Rangers

22 de junio – 12:30 – Calvo y Bascuñán – D. Antofagasta vs. Coquimbo Unido

22 de junio – 12:30 – San Francisco de Mostazal – A.C. Barnechea vs. Palestino

22 de junio – 18:00 – Ester Roa – Fernández Vial vs. Cobresal

22 de junio – 20:00 – Tierra de Campeones – D. Iquique vs. U. Católica

23 de junio – 12:00 – Sausalito – Everton vs. D. Santa Cruz

23 de junio – 12:30 – Germán Becker – D. Temuco vs. U. La Calera

23 de junio – 12:30 – Bicentenario Chinquihue – D. Puerto Montt vs. U. Española

23 de junio – 15:30 – Lucio Fariña – San Antonio Unido vs. Huachipato

23 de junio – 15:30 – Por Definir – D. Colina vs. D. La Serena

23 de junio – 15:30 – Municipal de La Pintana – D. Melipilla vs. Ñublense

23 de junio – 17:30 – El Teniente – O´Higgins vs. Cobreloa

24 de junio – 11:00 – Elías Figueroa – S. Wanderers vs. D. Concepción

24 de junio – 15:00 – Municipal de La Pintana – Lautaro de Buin vs. Audax Italiano

24 de junio – 17:30 – El Teniente – U. de Chile vs. D. Recoleta

Duelos de vuelta:

25 de junio – 20:30 – Fiscal de Talca – Rangers vs. Curicó Unido

26 de junio – 11:00 – El Cobre – Cobresal vs. Fernández Vial

26 de junio – 12:00 – F. Sánchez Rumoroso – Coquimbo Unido vs. D. Antofagasta

26 de junio – 15:00 – Huachipato Cap Acero – Huachipato vs. San Antonio Unido

26 de junio – 18:00 – Joaquín Muñoz García – D. Santa Cruz vs. Everton

26 de junio – 18:00 – Nicolás Chahuán – U. La Calera vs. D. Temuco

26 de junio – 20:30 – San Carlos de Apoquindo – U. Católica vs. D. Iquique

27 de junio – 11:00 – Santa Laura – U. Española vs. D. Puerto Montt

27 de junio – 12:00 – Zorros del Desierto – Cobreloa vs. O´Higgins

27 de junio – 15:00 – Nelson Oyarzún – Ñublense vs. D. Melipilla

27 de junio – 15:00 – La Portada – D. La Serena vs. D. Colina

27 de junio – 15:00 – Municipal de La Cisterna – Palestino vs. A.C. Barnechea

27 de junio – 17:30 – El Teniente – Audax Italiano vs. Lautaro de Buin

27 de junio – 17:30 – Ester Roa – D. Concepción vs. S. Wanderers

27 de junio – 20:00 – Fiscal de Talca – D. Recoleta vs. U. de Chile