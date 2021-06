Cristiano Ronaldo rompió varios récords en la victoria de Portugal sobre Hungría por la Eurocopa

Cristiano Ronaldo fue la figura hoy en el 3-0 de la selección de Portugal a Hungría, por el Grupo F de la Eurocopa.

En el estadio Estadio Puskas de Budapest, el hombre de la Juventus hizo dos de los tres goles de su elenco nacional, a los 86′ y con un penal en los descuentos.

Y la cuenta la abrió Raphaël Guerreiro a los 84′.

Con estos dos tantos, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de toda la historia del torneo, con once dianas.

Y al mismo tiempo, el futbolista portugués de 36 años es el primero que disputa cinco ediciones de la Eurcopa y que anota en esa misma cantidad de campeonatos de selecciones del Viejo Continente.

Además, ante los húngaros Cristiano Ronaldo jugó su partido número 22 en la fase final de una Eurocopa.

Este es otro récord absoluto, pues el segundo en la lista es el ya retirado alemán Bastian Schweinsteiger, con 18 encuentros.

Y para cerrar, los dos goles de Cristiano Ronaldo contra Hungría aumentaron su cuota a 106 con la camiseta de Portugal, por lo que quedó ahora a solo tres dianas de alcanzar al iraní Ali Daei, quien tiene 109 tantos.

