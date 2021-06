El hilarante live de Instagram entre Gary Medel, Arturo Vidal y Marcelo Ríos que sacó risas en redes sociales

Un poco más de 24 horas restan para que Chile se vea las caras ante Argentina por el debut de ambos en el Grupo A de la Copa América 2021 en Río de Janeiro, y en la delegación de la Roja está prácticamente todo listo para darle vida a un nuevo encuentro ante la “albiceleste”, encuentro donde Gary Medel y Arturo Vidal serán protagonistas.

En ello, esta domingo por la tarde un divertido momento se vivió en las redes sociales. En uno de los momentos de descanso de la Roja, Gary Medel se conectó en su cuenta de Instagram junto a su compañero de habitación, Arturo Vidal y entre quienes apareció en los comentarios, fue Marcelo Ríos.

Al percatarse, a los jugadores de la Selección Chilena llamaron al exnúmero uno del mundo de la ATP y este les respondió desde Estados Unidos. Ahí protagonizaron un divertido live entre las tres figuras nacionales.

Incluso, Marcelo Ríos se robó los comentarios de las redes sociales, al recomendarle a a Vidal y Medel que le enseñaran a jugar a Guillermo Maripán: “¿Qué pasa con el callampero Maripán? Por qué no lo traes, es más malo que la chu… Dos pepas”, dijo el extenis.

Aquello provocó las risas de Arturo Vidal y Gary Medel, quienes trataron de defender a su compañero de equipo: “Noo, está aprendiendo Maripán“, dijo el volante del Inter y se le sumó el del Bologna: “Hay que bancarlo al Memo…“, agregó el defensa.

Pero Marcelo Ríos no se quedó ahí en sus críticas contra Maripán: “ha cagado dos partidos, después se quedan afuera por culpa del c… Ya los dejo, pa’ que no digan que ando puro w… suerte mañana”, se despidió Ríos en medio de las risas de Vidal y Medel.

Mira el momento