James Rodríguez se fue en picada contra Reinaldo Rueda por no convocarlo para Copa América: “Me faltaron el respeto”

Este domingo, desde las 17:00 horas, arranca una nueva versión de la Copa América con el duelo entre Brasil y Venezuela. En Colombia hay polémica por los dichos de James Rodríguez contra el cuerpo técnico que dirige Reinaldo Rueda por no convocarlo para el torneo.

El volante del Everton de Inglaterra no estuvo presente en los últimos duelos “cafeteros” por las Clasificatorias, donde Colombia se impuso ante Perú y rescató un empate frente a Argentina: “con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, dijo hace unos días mediante un comunicado el volante.

Sin embargo, este sábado volvió a criticar la decisión de Rueda de dejarlo fuera del torneo: “yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto“, comentó Rodríguez en un Instagram Live en el que participaron Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez.

“Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro y me voy”. Ojalá mis compañeros hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen. Pero que yo quería estar: sí quería estar, si yo te digo que no soy un mentiroso”, complementó el volante de Colombia.

Este domingo 13 de junio comienza la cuadragésima séptima (47°) versión de la Copa América, la que estuvo cerca de volver a suspenderse por la pandemia del Covid-19 y que, originalmente, debían organizar Argentina y Colombia. Las selecciones de Colombia y Ecuador continuarán con la acción del torneo en Cuiabá.

Los antecedentes más próximos de la mayoría de las selecciones son las Clasificatorias camino a Qatar 2022. Colombia viene de levantar cabeza con Reinaldo Rueda en la banca y marcha en la quinta posición con ocho unidades. En su última participación en Copa América alcanzaron los cuartos de final quedando eliminados ante Chile.