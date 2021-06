Leo Rodríguez disparó contra la U: “Ha habido despedidas a jugadores que hicieron mucho menos que yo”

El ídolo de Universidad de Chile, Leonardo Rodríguez, sorprendió con declaraciones que entregó durante este miércoles a TNT Sports, respecto a cómo se comportó el cuadro azul con él después que dejó el equipo.

“Leo” aseguró que se merecía una despedida mucho mejor que la que le dieron después de todo lo que le entregó a los laicos.

“Posiblemente, el club me la pudo haber ofrecido pero no se dio. Ha habido varias despedidas, a jugadores que han hecho mucho menos en el club que yo. Pero siento que las cosas no se dieron. Participé en las despedidas de Lucho Musrri, Salas, entre otros. El amor lo siento. Una despedida hubiera sido merecida“, lanzó.

Tras ello, recordó a sus excompañeros en el equipo, a quien solo le dedicó loas.

“Teníamos 4 o 5 jugadores que podían jugar en Europa sin inconvenientes. En ese momento, no había redes sociales ni TV cable, con partidos en vivo. Estábamos muy limitados. Hoy, de ese equipo, muchos podrían haber jugado en Europa: Goldberg, Vargas, Traverso, etc; actualmente se van peores jugadores de los que estamos nombrando”, sostuvo el exfutbolista.

Finalmente, Rodríguez tuvo palabras sobre lo que significó para él reemplazar a Diego Maradona en la selección de Argentina, después de que el “Pelusa” diera positivo por doping.

“Tuve la suerte de que cuando reemplacé a Maradona, en el fondo no lo reemplacé por una cuestión futbolística, porque hubiera sido casi imposible. Su suspensión me permitió a mí y a varios jugadores más luchar para poder reemplazarlo. Fue muy bueno no tenerlo al lado. Si tenía que competir por el puesto con él no había competencia; jugando mal, iba a jugar siempre bien”, concluyó.