Copa América: Brasil insistió en que no hay riesgos de contagiarse de coronavirus

“No es un evento de grandes proporciones, por lo que riesgo de contraer coronavirus es el mismo con o sin partidos, dado que en la Copa América no habrá público en los estadios”, dijo el Secretario de Estado.

Marcelo Queiroga compareció hoy por segunda vez ante la Comisión Parlamentaria de Investigación que estudia la gestión de la pandemia del Gobierno de Brasil.

“Dar o no el aval a la Copa América en Brasil no es una labor del Ministerio de Salud. El Presidente Jair Bolsonaro me pidió que avalase los protocolos de la CBF y de la Conmebol”, indicó el ministro.

“Los estados que albergan partidos están de acuerdo, por lo que no veo desde el punto de vista epidemiológico justificación para no realizar este evento”, añadió Marcelo Queiroga.