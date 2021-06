Conmebol confirmó las cuatro sedes que tendrá Brasil para la Copa América

Este martes por la tarde, la presidencia de Brasil, a cargo de Jair Bolsonaro, confirmó que recibirán la Copa América 2021 que adelantó el pasado domingo la Conmebol. Pese a las quejas de gobernadores, desde el país con más contagios por covid-19 en Sudamericana aseguraron que organizarán el torneo continental de selecciones.

Tras la confirmación por parte del Gobierno brasileño, llegó el momento de la Conmebol. Mediante un video publicado en las redes sociales del ente rector del fútbol sudamericano, el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, confirmó las cuatro sedes que tendrá el torneo.

“Con mucha satisfacción, confirmó que las sedes serán Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Rio de Janeiro. Realizaremos los partidos con la máxima seguridad posible. Sin la presencia del público y con protocolos sanitarios rígidos, alineados con las autoridades”, esgrimió Domínguez.

En lo mismo, el mandamás del fútbol sudamericano adelantó que en las próximas horas definirán el fixture que tendrá el torneo, recordando que hasta el momento, y de no mediar cambios, el debut de la Selección Chilena de Fútbol será el domingo 13 de junio ante Argentina.

“En nombre del fútbol sudamericano, quiero agradecer al Presidente Jair Bolsonaro en la eficiencia en la toma de decisiones”, finalizó la máxima autoridad de Conmebol.

Cabe recordar que Chile se encuentra en el Grupo B del torneo con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Como se mencionó anteriormente, de no mediar cambios, la Roja debutará ante la albiceleste, para luego medirse con “altiplánicos” (17 de junio), “charrúas” (20 de junio) y “guaraníes” (23de junio).

Según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud de Brasil, los contagios en todo el país prácticamente llegan a los 17 millones, mientras que los muertos ascienden a más de 463 mil.

Particularmente por sedes, Brasilia (Distrito Federal) presenta más de 400 mil casos confirmados, Cuiabá (Mato Grosso) ha confirmado más de 404 mil casos, Goiânia (Goiás) más de 608 mil y Río de Janeiro, en total en su estado, tiene más de 685 mil personas confirmadas con Covid.

