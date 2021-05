Por el impacto del covid-19: IFAB extendió hasta finales de 2022 la opción de cinco cambios

La pandemia de covid-19 sigue afectando al mundo, y el deporte no ha quedado al margen de las lamentables consecuencias de la enfermedad.

A pesar de todo, se han podido llevar adelante diversas competiciones, con múltiples medidas sanitarias y de seguridad, además de ciertos cambios de reglamento acordes al momento que atraviesa toda la población en el planeta.

Por ello, a principios de mayo del 2020, la FIFA anunció la incorporación de cinco cambios en los equipos de fútbol de forma transitoria hasta el 31 de diciembre del presente año.

Sin embargo, y tras una reunión de la Junta Directiva de la IFAB (International Football Association Board), se acordó extender la medida hasta el 31 de diciembre de 2022.

