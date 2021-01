A modo de prueba: La FIFA confirmó una sexta sustitución para el Mundial de Clubes

En febrero próximo, se llevará a cabo la Copa Mundial de Clubes. En esa línea, la FIFA dio a conocer una importante modificación en el reglamento que se aplicará durante el certamen en Qatar, y es que los equipos podrán hacer uso de un sexto cambio adicional durante los partidos, siendo la primera competencia internacional donde se implementará esta medida, con el fin de evaluar los resultados.

El máximo organismo del fútbol mundial procedió a conformar un protocolo de un cambio adicional a los cinco actualmente vigentes, el cual lleva por nombre “Herramienta de evaluación de la conmoción cerebral deportiva (SCAT5)”. Este tiene como objetivo hacer llegar tanto a los médicos como al jugador un mensaje, el cual, ante una situación que lo amerite, obligará al futbolista a retirarse de la cancha tras sufrir alguna conmoción cerebral producto de algún choque de cabeza o impactos similares.

Según argumentaron, la finalidad de esta medida es poder facilitar el trabajo de los cuerpos médicos de los equipos durante un encuentro, reduciéndoles la presión que conlleva verse obligados a evaluar de manera rápida a algún jugador tras sufrir algun impacto, pues no cuentan con el tiempo ni los medios apropiados en pleno partido.

La idea de la FIFA es aprovechar la cita mundialista para ensayar este inédito protocolo, para posteriormente evaluar si es factible o no modificar el reglamento general de este deporte y establecer oficialmente el sexto cambio en caso de emergencias como esta.

La decisión se tomó tras consultar expertos en conmoción cerebral, médicos, representantes de jugadores, entrenadores, organizadores de competiciones, árbitros y expertos en las reglas del juego, por lo que cuentan con un total respaldo. De hecho, la Premier League acordó hace unos días la introducción de las sustituciones adicionales por conmociones cerebrales.

Además, el ente rector del fútbol hizo un llamado a todas las confederaciones y asociaciones miembros nacionales a sumarse para participar en ensayos como el que se aplicará durante el certamen. De conseguirlo, se podrían recoger la mayor cantidad de experiencias posibles para así evaluar de manera mucho más concreta si se debe aprobar o no esta nueva medida y finalmente añadirla al reglamento.

El Mundial de Clubes, donde la FIFA evaluará el sexto cambio adicional, se llevará a cabo desde el 4 hasta el 11 de febrero en Qatar, donde Bayern Múnich, Tigres UANL, Ulsan Hyundai, Al-Ahly, Auckland City, Al-Duhail y el ganador de la Copa Libertadores (Palmeiras o Santos), buscarán quedarse con el título planetario.

🏟️ Ahmad Bin Ali Stadium

🏟️ Education City Stadium

