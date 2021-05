Juan Tagle y la expectativa de la UC a nivel internacional: La Libertadores es la apuesta, pero no despreciamos la Sudamericana

Presentado por:

Este miércoles por la noche, Universidad Católica definirá su futuro a nivel internacional. Recibe al Atlético Nacional de Colombia y el panorama es claro.

Si gana avanzará a los 8vos de final de la Libertadores, si empata, debe esperar que Nacional no le gane a Argentinos Jrs y si pierde, quedará en la Sudamericana, siempre y cuando los uruguayos no le ganen a los trasandinos.

En la previa del encuentro ante los “cafeteros”, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó con ADN Deportes y dio sus impresiones sobre el partido a jugarse en Las Condes: “tenemos mucha ilusión de hacer un buen partido y el objetivo de avanzar de fase que nos ha sido esquivos en los últimos años”, dijo.

“La Sudamericana también es interesante, pero la Libertadores es la apuesta, igual no despreciamos para nada lo otro. Si no ganamos mañana sería una frustración porque no ganamos, pero tenemos mucha ilusión porque nos dejó con gusto a poco el año pasado”, agregó Tagle.

Chile en San Carlos de Apoquindo

En un par de día más, la Selección Chilena de Fútbol recibirá a Bolivia en el estadio de la UC por el camino hacia Qatar 2022: “es motivo de orgullo para todos los cruzados tener un partido oficial de la Selección Nacional en nuestra casa, es motivo de mucha alegría. Se convierte en un hito histórico del club tener ese partido, que de alguna manera nos da un impulso para remodelar y ampliar el estadio”, comentó Tagle.

Respecto a la posibilidad de recibir la Copa América en Chile y en Las Condes específicamente, Tagle dijo que: “para nosotros sería otro un motivo de alegría y orgullo, pero nadie nos ha dicho nada sobre aquello de hacer la Copa América en Chile, pero por supuesto nuestra casa estará disponible para un evento de esa magnitud”, sostuvo.

“Es una decisión muy importante, que tiene que ser bien evaluada desde punto de vista sanitario. Creo que es posible y hemos demostrado que se puede. Luego tiene que haber un análisis de la ANFP desde le pinto de vista económico”, complementó sobre la opción de recibir la Copa América en nuestro país.

Buonanotte no se mueve de Las Condes

En las últimas horas, comenzó a sonar el rumor de que Diego Buonanotte estaría siendo seguido desde el fútbol peruano, algo que Tagle comentó: “nosotros tenemos el contrato de Diego por todo este año, ha sido aporte cuando ha sido requerido”, dijo.

“No tenemos ninguna información de ese supuesto interés de Alianza Lima. Él sigue siendo parte del plantel y esperamos que siga aportando cuando pueda volver”, complementó y cerro el mandamás de la Universidad Católica.