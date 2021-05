“Está todo acordado”: Vicepresidente del Juventude confirmó que esperan la documentación para oficializar el arribo de Nicolás Blandi

La teleserie entre Nicolás Blandi y Colo Colo parece haber llegado a su fin. A pesar del interés de diversos clubes del continente a principio de año, ninguna negociación prosperó, por lo que el atacante trasandino se quedó en la tienda de Macul.

Sin embargo, una nueva opción desde el fútbol brasileño se abrió para el exariete de San Lorenzo, ya que el Juventude se mostró interesado en contar con sus servicios.

Tal como lo había adelantado ADN Deportes, Blandi aceptó la propuesta desde tierras gaúchas, y el vicepresidente del club, Osvaldo Pioner, confirmó que solo necesitan la documentación para presentar al argentino como nuevo refuerzo. “Estamos esperando la documentación escrita para oficializar el préstamo ya que entre Juventude y Colo Colo está todo acordado. Blandi confirmó que aceptó la propuesta”, señaló

Sin embargo, el dirigente dejó en manifiesto su preocupación ya que estos papeles deben llegar antes del viernes, fecha en el que se cierra el libro de pases en Brasil.

“Faltan dos días para cerrar la inscripción de jugadores. Si esa documentación no llega hoy, no habrá tiempo para ingresar al jugador en los registros y no habrá más negociación. Si no fuera posible hoy, vamos a perder tiempo para inscribirlo y el interés de contratarlo se pierde si no podemos anotarlo”, sostuvo Pioner.

Finalmente, el vicepresidente del Juventude reveló que también hay conflictos logísticos para su arribo a Brasil, pero afirmó que Blandi quiere jugar en el Brasileirao. “Conversamos con el jugador y él está interesado en venir, pero tenemos ese problema con la documentación y también el otro inconveniente es la logística para que pueda viajar. La negociación demoró mucho y quizá no pueda viajar pronto. El agente conversó con él y si la transferencia se arregla, quiere venir a jugar a Brasil”, sentenció.

Si toda la documentación llega en tiempo y forma al Juventude, Nicolás Blandi se despedirá del cuadro albo tras arribar en 2020, donde disputó 20 partidos y solo anotó dos goles.