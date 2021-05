En busca del título: AS Mónaco de Guillermo Maripán choca con el PSG en la final de la Copa de Francia

Este miércoles se disputará la final de la Copa de Francia, la cual tendrá como protagonistas al AS Mónaco de Guillermo Maripán y el París Saint-Germain, quienes se enfrentarán a contar de las 15:15 horas.

Tal como ha sido la tónica, Guillermo Maripán será titular en la zaga del cuadro monegasco, donde deberá hacer frente a Mbappé y compañía.

Para este compromiso, el AS Mónaco no podrá contar con Stevan Jovetic y Sofiane Doip, mientras que el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino sufrirá la sensible baja de Neymar, el cual se perderá la definición por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta final será un anticipo de lo que sucederá el fin de semana, ya que se definirá al campeón de la Ligue 1, siendo el Lille el primer candidato a bajar el título (80 puntos), mientras que al acecho están el PSG (79 puntos) y el Mónaco de Maripán (77 puntos).