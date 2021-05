Médico personal de Diego Armando Maradona reapareció ofreciendo disculpas a la familia del fallecido exfutbolista

Sobre su relación con Maradona, contó que nunca buscó aprovecharse de su dinero.

“Me quiso comprar una moto, él me decía cuál es la mejor, vamos a comprarte una. Pero yo no gané dinero con Diego. No le robé y no lo usé… Lo conocí cuatro años y en el último, cuando él vino a Argentina, cobré. Pero ese no era mi ingreso principal”, concluyó el profesional de la salud.