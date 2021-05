Conoce a los ganadores de “Gracias a la Vida”, el libro de Walter Montillo

Cientos de hinchas, no solo de Universidad de Chile, participaron por un ejemplar de “Gracias a la Vida”, el debut literario de Walter Montillo editado por Planeta y disponible en librerías y como ebook.

El exvolante se retiró este 2021 en la “U”, luego de 19 temporadas como futbolista activo, y eligió a Radio ADN para seguir relacionándose con sus admiradores, a través del aire y también en nuestra web.

“Gracias a la Vida” narra en primera persona la trayectoria deportiva de Montillo, además de su vida familiar junto a su esposa, Melina Ianazzo, y a sus hijos Valentín, Santino y Emma.

Revisa aquí a los veinte ganadores del libro y qué mensajes le dejaron a la “Ardilla”:

1.- Igor Zumarán Ávalos, de Las Condes:

“Mas allá de lo que pasa dentro de la cancha, me gustaría que seas recordado como uno de los tipos que mejor demostró su cariño por la “U”. Sin vender humo ni diciendo frases para la tribuna, como dicen en Argentina. Walter simboliza al ser humano sincero y genuino, que vino al club cuando aún se estaba formando y decidió volver para devolver todo el cariño recibido y cumplir el sueño de Santino, el sueño del hincha de la “U” con el que todos nos emocionamos. Creo, sin ningún tipo de dudas, que su forma de desenvolverse en el fútbol y en la vida es un ejemplo para miles de personas. Gracias por todo, Walter querido”.

2.- Miguel Ángel López Saintard, Peñalolén:

“El ídolo de ídolos es Santino, un niño que nació con el amor de una hinchada, que apoyó en todo momento a la familia de Walter. Ese niño que hizo que este hombre Walter Damián se enamore hasta los huesos de la “U”. Ese niño que es un ejemplo de vida y amor. Ese niño ídolo Santino, que es ídolo de la hinchada. Simplemente gracias Walter por vestir la azul como profesional y como hincha, y gracias por traer junto a tu mujer a ese maravilloso niño SANTIIIIIIIIIINOOOOO”.

3.- Claudio Moya Espinoza, Rancagua:

“Admiro su consecuencia. Soy del “Colo”, pero fuiste un ejemplo. Tengo un hijo con síndrome de Down y mi sobrino es su profesor en la escuela a la que asiste. Mi sobrino es de la “U” y le quiero regalar el libro, pues él ha sido espectacular con Vicente y se lo merece”.

4.- Claudio Andrés Farías Farías, La Pintana:

“Gracias Walter por dar la vida por nuestros colores. Me dolió verte salir de la cancha en tu despedida y hasta lloré, porque eres una persona increíble y un jugador extraordinario. Gracias por todo. En honor de tu hijo Santino le puse Santino a mi hijo. Para cuando me pregunte le diré que es un hijo de mi ídolo. Aguante, Montillo, te queremos. Saludos a la familia, en especial a Santino. Y aguante la “U”, papá”.

5.- Antonio Alfredo Díaz Valderrama, Pedro Aguirre Cerda:

“Walter, se siente la reciprocidad entre el hincha y tú. Eres de los nuestros y Santino es nuestro amuleto, es un ser de luz. Y tal como dice la hinchada, jamás amarán a su equipo como lo amamos nosotros. Muchas gracias por tu fútbol, tu esencia y tu amor por los colores”.

6.- Paulina Puente, Talagante:

“Lo que le diría a Montillo es que es mi ídolo y que gracias por todos los momentos lindos que nos dio con la gloriosa Universidad de Chile. Cuando más pequeña no me recuerdo mucho de su paso por la “U”, pero mi papá me enseñó por qué eres un histórico en la “U”. Poder verlo jugar fue un verdadero honor, porque tenía un juego maravilloso. Pero además de un excelente jugador es un persona de palabra. Le agradezco que ame tanto los colores del “Bulla”. En cada partido que lo vi jugar mostró pasión, lo que y representa a cada uno de los hinchas”.

7.- María Luz Solivelles, La Reina:

“Para mi hijo, ahora de 28 años, fuiste un ejemplo de superacion, de tenacidad, de ser correcto, amable, generoso, y dedicado a tu pasion”.

8.- Carlos Alexis Garrido Retamal, Constitución:

“Es un crack por todo los que rindió en su carrera como futbolista. Como hincha azul estoy agradecido eternamente por cómo jugo y las muchas alegrías que nos dio. Tambien por lo increíble que es como padre. Lo admiro mucho, pues pese a los momentos dificiles que pasó supo sobreponerse y luchar siempre hasta el final. Es una persona admirable. Lo sigo desde pequeño y adoraba verlo jugar. Me encariñé hasta con su hijo Santino. Montillo es un hincha azul donde fuera. Recuerdo cuando jugaba en Santos o en Tigre, él siempre de azul… Hay un cariño inmenso hacia Montillo y su familia y espero que él pueda leer estas palabras de admiración. Es una gran persona, aunque no lo conozco cara a cara, pero sus acciones dejan en claro que es alguien admirable y digno de seguir. Montillo, eres un crack, una persona dedicada ante todo a su familia, y como hincha de la “U” lo único que espero es que estés bien y puedas leer esto. De antemano, gracias. PD: No importa que no gane el libro, solo con que él lea mis palabras me conformó, Gracias totales, “Ardilla”.

9.- Patricio Sebastián Orrego Cancino, Pedro Aguirre Cerda:

“Cada uno de sus goles en la “U” significó volver abrazar a mi viejo!!”.

10.- Bernardo Jara Madariaga, Santiago:

“Walter querido, tu historia es la nuestra. Llena de oportunidades e injusticias. De alegrías y sufrimientos. Así como te llevas en el corazón a la hinchada, nosotros no te olvidaremos. Gracias por tanto sacrificio, por mojarla siempre y por callarle la boca a aquellos que se dicen saber de fútbol. Sos un grande, y esperamos volver a verte en el club de nuestros amores. Aguante, “Monti”!!”.

11.- Tomás Gonzalo Avaría Saldías, Valparaíso:

“Como hincha, solo se puede dar las gracias por lo entregado. Como empleado, debo reconocer que cortar tu carrera por errores administrativos requiere de algo más que dos kilos de huevos. Como ser humano, solo se puede tener admiración por quienes han cambiado su vida y se han convertido en entes de cambio, en seres heroicos a quienes nuestros niños pueden ver y desear ser como ellos cuando grandes, pese a toda la adversidad. Finalmente, como padre puedo empatizar, comprender y compartir tu decisión. Grande Walter y mil veces grande. Gracias por habernos dado la oportunidad de verte jugar futbol!!”.

12.- Michael Lieberherr Pacheco, Illapel:

“Azul Azul no es la “U”. La “U” somos nosotrxs. Es mi abuelo viajando por todo Chile apoyando a un equipo que no sale campeón en un cuarto de siglo. Es la familia completa y la familia adoptiva sentada en Andes viendo la final contra la UC, el milagro del 4 a 1. Es el patio del colegio con una camiseta azul y la “U” roja en el pecho. Son los estudiantes que formaron el equipo desde una universidad pluralista y pública. Es un Ballet que se hizo invencible. Es una hinchada que se multiplicó en Chile. La “U” es la comida del domingo, el lazo invisible pero azul que pasa de generación en generación. Es el viaje de Guanaqueros a Coquimbo, comiendo huevo duro y llenando el auto con invitados para ir a ver a un equipo sin estadio, pero que es local en todo Chile. Es Marcelo Salas de mañana, liberando un grito ahogado por 25 años. Es Salas de tarde, llevando un equipo a la final y perdiéndola contra un rival superior. Es Salas de noche, despidiéndose eliminado, haciendo dos goles y cantando con la hinchada. Es el centro de Leonel y el gol de Campos. Es el penal del “Pato” Mardones. Es el gol de Walter Montillo contra Flamengo, tirando la camiseta al cielo y revelando una polera para darle fuerza a su hijo. La “U” es la hinchada gritando Santino”.

13.- Cristián Alejandro Campos Stange, Concepción:

“Cuando tenía apenas 11 años llegaste a la Universidad de Chile, equipo que es archirrival deportivo del mío. Desde la primera vez que te vi jugar me enamoré de cómo hacías tu trabajo. En mi familia por supuesto siempre hablaban mal de ti debido a esta tonta rivalidad mal entendida, y que yo siendo solo un niño jamás entendí. Aún recuerdo cuando una vez grité un gol tuyo a Audax Italiano y mi familia me miraba con desencanto, aunque simplemente fue una obra de arte. Hoy en día sigo siendo de Colo Colo, pero siempre tuve una debilidad por ti. Siempre creí que jugadores como tú me hacían amar el futbol, por eso lloré el día en que jugaste tu último partido ¿Y cómo no? Si era el triste e inmerecido adios de un ídolo. Gracias por ser quien fuiste, Walter Damián. Gracias por ayudarnos a soñar a niños como lo fui yo con lograr tus goles y gambetas”.

14.- Felipe Ernesto Drien Quintana, Temuco:

“Recuerdo cuando llegaste el 2008 a Universidad de Chile, y que a punta de esfuerzo te fuiste ganando el cariño de todos los hinchas y el respeto de tus rivales. Gracias a la vida por lograr ese título en el 2009. Gracias a la vida por ese campañon en Copa Libertadores 2010. Cómo nos ilusionados, y al perder la semifinal fue la tristeza grande. Pero más doloroso era que te fueras del club. Si bien en los años siguientes al club le fue bien, siempre pensaba en donde hubiera llegado esa “U” de Sampaoli contigo, Walter. Pero los caminos se separaron y esperaba que algún día volvieras, sin dejarme de alegrar cuando podía ver actuaciones tuyas en Brasil. Cuando empezaron los rumores de tu regreso y negativas de dirigentes, me sentí tan frustrado como hincha de no poder hacer nada. Después llegaste a Tigre y eso me permitió volverte a ver por televisión y sentirme feliz de ver tu gran nivel, siendo de los mejores en Argentina. La cercanía del país y la camiseta azul hacían que el anhelado regreso me llenara de esperanza. Finalmente volviste a la “U”, y estábamos muy felices, más aún después de la mala temporada que habíamos tenido. Volviste maduro, lleno de talento y experiencia. Tuviste a Larrivey al lado y fueron una dupla maravillosa, que nos llenaba de ilusión, de volver a celebrar como en el 2009. Pero vinieron los cambios de técnico y las malas decisiones dirigenciales. Recuerdo estar escuchando a “Los Tenores” en ADN cuando diste esa entrevista, con esa triste noticia que te retirabas. No lo niego, lloré una vez más la impotencia de ver partir a un ídolo y no poder hacer nada. No es tu culpa, Walter, lo sabemos, pero queríamos más. El hincha siempre quiere más, y queremos agradecerte más. No te mereces dejar lo que amas así. Gracias a la vida por permitirme verte jugar. Gracias a la vida por tener un ídolo respetado no solo como deportista, sino que como persona. Gracias a la vida por vestir de azul, Walter. Solo espero que esto pase pronto para poder despedirte como corresponde, con un Estadio Nacional lleno y con Santino en cancha. Porque aunque pasen años, pandemias, técnicos y dirigentes, siempre vamos a querer esa despedida. Gracias por todo y perdón por tan poco”.

15.- Piero Díaz Fernández, San Ramón:

“Gracias a él mi hijo se llama Damián. Le tengo mucho cariño a don Wallter Damián Montillo”.

16.- Alan Maximiliano Tillería Mali, Puente Alto:

“El año que volviste a la “U” pasamos un mal momento como familia. Le detectaron un cáncer a mi abuelo. Cada semana era más angustiante ver cómo poco a poco se nos iba, pero la alegría venía cuando te veíamos jugar defendiendo los colores de la “U”. Solo agradecerte, Walter, porque en un año de malas noticias cada fin de semana la alegría venía solo al verte saltar a la cancha. Muchas gracias a ti y a tu familia por hacernos felices una vez más. Gracias a la vida por llevar la “U” en el pecho”.

17.- Miguel Belardy Mondaca, Villa Alemana:

“Eres uno de los más grandes que pasó por nuestro club. Por tu hijo Santino hicimos de tu familia la nuestra, a tal grado que mi hijo le puso a mi nieto Santino León en honor a tu hijo y al “Bulla”. Tienes una familia muy hermosa y te admiro Walter Montillo. Te quedaba mucho en la “U”, pero por ineptos te tuviste que ir. Un abrazo para ti y tu familia. Los queremos y recordaremos siempre”.

18.- Pablo Antonio Fuenzalida Gálvez, Concón:

“Siempre demostró que el fútbol puede ser un espacio de reivindicación de consignas sociales, y también de los mejores valores de una sociedad que por momentos premia otras cosas. Montillo mostró un camino de humildad y respeto que será retribuido por quienes sentimos con mucha fuerza la camiseta azul. Muchas gracias y jamás olvidare esos diez segundos que se tomó para sacarse una foto, cuando lo seguí por todo el aeropuerto. Él jugaba en Botafogo, que la noche anterior había eliminado a Colo Colo de la copa. Si no gano el libro, ojalá que Montillo lea este mensaje. Acá siempre le agradeceremos por darnos la ilusión de que el futbol también puede ser un lugar mejor para todos los que lo componen”.

19.- Claudia Palacios Ojeda, Villa Alemana:

“Uno de mis más grandes ídolos… Tu historia es tan admirable que mi único hijo se llama Santino en honor a ti. Gracias por tu entrega en la vida”.

20.- Daniela Carolina Salinas Prat, Ñuñoa:

“Gracias totales por tantas alegrías. Por luchar, por volver y por entregarlo todo siempre por la “”U”… Aquí siempre estará tu hinchada!!!