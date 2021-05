El desahogo de Edson Puch tras su expulsión ante Argentinos Juniors: “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro”

Una trascendental victoria obtuvo Universidad Católica como forastero en Copa Libertadores, tras derrotar por la cuenta mínima a Argentinos Juniors.

En dos discutibles jugadas, el atacante cruzado Edson Puch fue amonestado, saliendo expulsado al minuto 80 y dejando con uno menos a la UC.

Por ello, “Comando” se desahogó en redes sociales. “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro“, señaló Puch a través de Twitter.

“Y en la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello y le saco la mano y me saca amarilla”, agregó el jugador con evidente molestia.

Ahora, los cruzados deberán mentalizarse en su próximo desafío de Copa Libertadores, donde deberán visitar a Nacional de Uruguay el próximo martes 18 de mayo.

