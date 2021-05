Gobierno se abrió a la posibilidad de albergar la Copa América 2021: “Chile puede ser una alternativa”

Inesperadamente, la Copa América 2021 podría recaer en nuestro país. Así surgió la opción luego de las complejas situaciones que están viviendo Colombia y Argentina, organizadores de la presente versión, a solo semanas del inicio.

La grave crisis social que viven los “cafeteros”, sumado a la situación pandémica que viven los “trasandinos”, tienen en la mira a los organizadores del torneo, por lo que la opción de que Chile y Paraguay reciban el campeonato, ha tomado fuerza en las últimas ahora, pese a que ambos gobiernos (Colombia y Argentina) ratificaron la intención de realizar el histórico certamen.

Este martes, la opción fue abordada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. “Aquí hay que entender que así como Chile en su momento, no pudo realizar algunos eventos internacionales, hay otros países que también están viviendo realidades complejas, desde el punto de vista sanitaria y social”, comentó desde el Palacio de La Moneda.

“Chile tiene una inversión importante en materia de infraestructura deportiva. Si no hay que hacer ninguna inversión y si se cumplen las medidas sanitarias, tal como lo dijo la ministra, Chile puede ser una alternativa. Ahora, si lo llega a ser o no, está por verse. Me imagino que hay discusiones que tienen que llegar a la Conmebol y a los países que son sedes oficiales”, agregó el secretario de Estado.

Cecilia Pérez confirmó que no hay acercamientos con la Conmebol

En la misma línea, pero poniendo paños fríos a la opción, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez recalcó que Chile está abierto a albergar la presente edición del torneo, pero que hasta el momento no hay acercamientos con la Conmebol.

“Nosotros siempre hemos señalado, con o sin pandemia, que estaríamos felices de poder recibir grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, porque permite visibilizar a nuestros deportistas y eleva la competitividad. En octubre ya seremos sede de la Copa Libertadores Femenina”, comentó a La Tercera.

Agregó además que: “no se han comunicado con nosotros en caso de que Colombia y Argentina desistan de organizar la Copa América, pero siempre vamos a estar disponibles, porque ya en pandemia hemos logrado sacar adelante eventos deportivos internacionales más allá del fútbol”, dijo la secretaria de Estado.

E insistió en que: “no tenemos ningún problema de conversar de cuales son las exigencias. Por lo menos ya cumplimos con las exigencias Conmebol para la final de Copa Libertadores, por lo que no creo que existan exigencias económicas. No correspondería. Pero en términos de voluntad, siempre va a existir la posibilidad”, dijo Cecilia Pérez.

Y cerró comentando que: “tenemos experiencias de poder realizar eventos deportivos internacionales de buen nivel con las burbujas sanitarias y con los grados de exigencia que Chile tiene”, finalizó la funcionaria de Gobierno.